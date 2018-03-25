謝淑薇狂挽6個賽末點！ 不敵前球后32強平台將最佳

2018年03月25日 06:00 中時電子報 林宋以情

「台灣一姐」謝淑薇邁阿密網賽雙打一輪遊，25日單打第3輪尬捷克前球后大普利斯可娃(Karolina Pliskova)，鏖戰2小時25分鐘，6度化解賽末點，無奈最終4比6、6比1，4比7告負，但止步32強仍平台灣退役女將王思婷紀錄。

26歲的大普利斯可娃去年7月登上世界第1，球后寶座坐滿兩個月才換西班牙穆古茹莎接替，目前女單排名仍高居世界第6，186公分身高發球頗具威力，此役全場發出7記Ace球，謝淑薇的切球仍讓前球后疲於奔命。

首盤讓出後，謝淑薇次盤急起直追，僅花20分鐘就6比1扳平戰局。第3盤雙方一路保發，第8局謝淑薇先遭破發，關鍵第9局謝淑薇發揮韌性，3個破發點一一化解，網前精彩切球讓球后完全沒有回擊角度，反倒抓住機會回破對手。

第10局謝淑薇越戰越勇，兩度化解賽末點，回頭一記穿越球，讓前球后乾脆放棄追逐成功保發，一口氣連趕兩局追到5比5。「台灣一姐」還沒放棄，第11局全力拚球化解第6個賽末點，打得大普利斯可娃雙手撐膝，逼入搶七決勝局。

搶七決勝局，前球后藉著Ace球和謝淑薇反手回擊掛網，打出5比1，儘管謝淑薇追成4比5，但4比6後謝淑薇切球出界，讓大普利斯可娃拿下第7個賽點勝出。

(中時電子報)