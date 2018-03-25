齋藤工自評性感處，輪廓＋低沈聲音最迷人

2018年03月25日 03:17 時報周刊 張毓琪

《多桑不在家》 是齋藤工首度執導的長片。天馬行空提供

齋藤工與外形粗獷，舉手投足充滿男性魅力，去年被日本觀眾選為「最想擁抱的男星」冠軍，日本媒體則封他為「會行走的荷爾蒙」。

對於這個稱號，他感激表示：「我並不討厭，沒有這個稱號前，我只是不紅的小咖，有了這個稱號後我才被看見，也才能表現自己。」此次訪台，他看到自己的名字前被冠上「性感男神」，開心直呼這4個字「看起來很厲害」。

被問到自己最性感的地方在哪裡，全身包得緊緊的齋藤工先是開玩笑說：「鎖骨。」隨後才正經表示：「不完美的地方最性感。我輪廓很深，但聲音低沈，覺得很不搭，因此這兩者搭配起來很性感。」他還透露拍攝日劇《晝顏》時，不刻意表現性感的時候，反而被稱讚有種特別魅力。

齋藤工演而優則導，首部執導的長片《多桑不在家》榮獲6項國際影展大獎肯定，他謙虛表示自己當導演的資歷不深，導戲功力也不是這麼厲害，因此在片場盡量保持平常的立場，和大家進行良好的溝通，不高估自己的能力。

《多桑不在家》改編自編劇橋本幸治的真實故事，講述沉溺賭博、留下債務一走了之的父親，在消失13年之後，再次出現時只剩下3個月的壽命的故事，帶領觀眾省思親子之間的關係。

不過齋藤工透露，《多桑不在家》原本是以搞笑為主的喜劇片，之後才加入前半部成為長片。因此在拍攝葬禮的戲時，演員極盡搞笑之能事，他數度忍不住笑出來，「本來想自己是導演，笑場的部分可以剪掉，但橋本編劇認為葬禮中並不是所有人都很悲傷，可能也會遇到尷尬或是笑場的事。」事實上在橋本爸爸的葬禮上，敲木魚的和尚敲到一半竟然睡著了，在場賓客憋笑憋得肩膀都在抖。

齋藤工走訪多國宣傳本片，各地都有觀眾向他表示，《多桑不在家》讓他們想起了自己的故事，齋藤工感生表示：「雖然是不同的文化背景，卻都可透過電影投射自己，這就是電影的魅力。」橋本編劇則希望大家看完片可以想起心中重要的人，並且多播出一點時間陪陪他。本片將在3月30日上映。

(時報周刊)