3月25日各大報頭版要聞

2018年03月25日 07:14 中時電子報 綜合報導

@中國時報

台大沉默力量抬頭！台大臨時校務會議昨日歷經6小時馬拉松討論及投票後，包括「認定校長遴選程序因瑕疵而無效」等5提案，全部獲得逾6成投票同意擱置。台大代理校長郭大維表示，擱置代表校務會議不予處理，請教育部依法行政；教育部則回應，待台大把臨時校務會議結果報送教育部後再處理。

韓國職棒37年新球季昨開幕，韓職史上首位台灣球員王維中在所屬NC恐龍隊「馬山球場」掛帥先發，迎戰來自首爾的LG雙子隊；他主投7局送出6次三振，被擊出6支安打、僅失1分。終場NC恐龍4比2力克LG雙子，王維中以優質先發的投球內容，成為首位在韓職拿下勝投的台灣人，並獲選單場MVP寫下歷史性的一頁！

陸美貿易戰開打，大陸國務院副總理劉鶴24日應邀與美國財政部長穆欽通話，劉鶴強硬表態稱，「陸方已經做好準備，有實力捍衛國家利益」；另一方面，大陸駐美大使崔天凱接受彭博採訪時態度放軟，稱對美貿易的大額順差並不符合陸方利益，「陸方願意更多從美進口，但美方做好增加對華出口的準備了嗎？」

陸美貿易戰開打，眼下大陸除藉由反制，尋求與美國溝通，打好國際輿論戰亦不可忽視。輿論戰對外既可形塑大陸正面形象，更可對華盛頓進行輿論戰的「反包圍」，藉以收到「不戰而屈人之兵」之效，讓美國知難而退。

@旺報

中央研究院院士吳玉山以兩岸領導人權力遞嬗和權力鞏固兩階段分析如何影響兩岸關係發展；他指出，「權力穩固的菁英可以表現軟弱，但權力微弱者必須表現強硬」，在江澤民、胡錦濤後期權力鞏固時，對台表現得更有彈性、更節制。

美國國安顧問一職近日由素有「對陸強硬派」、「友台派」之稱的波頓接手，前美國在台協會處長、美國卡內基國際和平研究所副總裁包道格就此表示，波頓若在近來美台越來越密切的交往裡挑戰「一中紅線」，大陸可能會用「中梵關係正常化」作為懲罰台灣的手段。

中美分別選定幾項領域商品，向對方增加關稅壁壘，中美貿易站儼然開打，澳洲前總理陸克文認為，各自的品項都不是太「劇烈」，可看出在反制的表象背後，雙方仍在尋求解決問題，不過他也批評美國總統川普動輒拋出保護主義和關稅的武器，過於輕率，無視幾十年來建立的貿易機制，違背關貿總協定精神。

大陸解放軍空軍於23日中美貿易戰開啟之日，派遣混編機隊經過宮古海峽向太平洋方向突穿第一島鏈，日本自衛隊出動F-15J戰機緊急起飛跟蹤軍機。陸媒指出，此次空中對峙的過程，中方的蘇-30MKK可能與日方的F-15J發生了較為激烈的機動對抗。

@工商時報

台股上演「黑色星期五」，指數跳空摜破季線，類股全面通殺，短線恐慌情緒蔓延，法人指出，貿易戰對台灣實際影響尚不明確，盤勢動盪難免，跌時重質、此際篩選台塑、華新、高技等14檔本益比（PE）低於15倍，且現金殖利率超過4％，股價守穩季線之上的個股，是現階段操作「進可攻、退可守」的好標的。

中美貿易戰情勢緊繃，前中國財政部長、中國社保基金理事長樓繼偉昨（24）日指出，若兩國發生貿易大戰，中國可針對大豆、汽車、飛機等美國的「痛點」下手。

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Pual Krugman）23日在紐約時報撰文指出，貿易戰是有害的，幾乎所有人都會蒙受經濟損失。如果有人在其中「贏了」的話，那將是那些因為美國揮霍自己的聲譽，從而獲得地緣政治影響力的國家。這意味著，川普貿易戰的勝利者將是中國。

美中貿易戰煙硝瀰漫嚇壞投資人，上周五美股仍難逃恐慌性賣壓，道瓊工業指數大跌逾4百點，全周更重挫逾1,400點；3大指數上周寫下2年多來最慘周線跌幅，道指本月更恐繳出近40年來最差3月成績單。

(中時電子報)