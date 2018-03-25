若唐鳳參選北市...洛杉基曝決勝點「柯P顯然不是對手」

外傳民進黨高層相中行政院數位政務委員唐鳳(左)，力拚台北市長柯文哲(右)。(合成圖/本報系資料照)

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中時電子報

昨天傳出府黨高層相中行政院政務委員唐鳳，積極遊說她代表民進黨參選台北市長，唐鳳辦公室表示，「毫無所悉」。對此，自由作家洛杉基分析後稱若唐鳳參加選戰，柯P的勝算恐會受到威脅，「聽說唐的智商比柯P還高20～30，柯P顯然不是對手！」

台北市長選舉，民進黨仍未表態是否繼續與柯文哲合作。外傳民進黨黨高層看上行政院數位政務委員唐鳳，積極遊說她代表民主進步黨參選台北市長，主要是因為唐鳳在年輕族群及網路擁有高支持度，可以吸納年輕人選票，來對抗現任台北市長柯文哲。對此，唐鳳辦公室表示，「毫無所悉！」

對此，洛杉基在臉書指出，民進黨醞釀把唐鳳推出當市長候選人這一招，是個高招。他說柯P能夠當選市長，全靠一票網路高手，協助他打入年輕網民中，與他們親密接觸，加上姚立明為他製造選舉奧步助興，才讓他僥倖當選。而唐鳳手上握有的網路資源與工具，絕對遠遠超越柯P。「其他國民黨的候選人，還在靠發傳單握手搶票。相當於人家都已經使用精準飛彈打擊敵人了，國民黨還在使用傳統弓箭」。洛說唐鳳如果加入市長選戰，柯P的勝算恐怕會受到嚴重威脅。靠傳統手法打選戰的國民黨，勝算更低。

洛杉基說，唐鳳能不能選上市長，要看多數台北市民是否能接受「中性」候選人擔任市長，可以容忍中性市長把台北打造成「彩虹城市」，大家等著瞧吧。此外，洛說聽說唐鳳的智商，比柯P還高20～30，「柯P顯然不是對手！」

(中時電子報)

文章來源：洛杉基臉書

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