資助北韓案不延押 前高院法官父子本周起訴

2018年03月25日 08:26 中時 陳志賢

前高院法官兼官長江國華、兒子江衡被控於去年8、9月間，以大陸人名義租用凱翔輪至北韓南浦港，向北韓國營業購買載運150多萬美金的無煙煤2萬多噸，運至越南錦普港外海販售，並偽造航行日誌掩人耳目，檢調1月底聲押江衡獲准後，因檢調已釐清案情，認無延押必要，因此預計本周將偵結起訴江國華、江衡等人。

檢調調查，律崗聯合企業、黑航律投資控股公司等多家公司負責人江國華、江衡父子，涉嫌於去年8、9月間，透過大陸人士租用凱翔號貨輪前往北韓南浦港口，向北韓國營事業大進公司購買價值150多萬美金、2萬多噸無煙煤，之後關閉衛星定位、購買不實產地證明，佯是越南出產無煙煤，並以不實之INVOICE等押匯文件向華南銀行申請開立信用狀。

江氏父子明知北韓遭聯合國制裁禁運，為掩人耳目，涉嫌偽造航行日誌等方式，將無煙煤運抵越南錦普港外海卸貨，並佯稱越南煤出售越南台商牟利，已違反聯合國安全理事會制裁之決議。

北檢1月28日指揮調查局70餘名調查官，兵分7路赴江衡等人住處以及律崗、黑航律等公司執行搜索，並同步拘提、傳喚江衡與證人8人釐清案情，訊後依涉嫌違反資恐防制法、偽造文書罪，將江衡聲押禁見獲准。另江國華則獲100萬元交保，並限制出境。

(中時)