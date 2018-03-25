形像眼鏡蛇撐小傘 這是什麼怪物？

台灣天南星開出佛焰苞，乍看似眼鏡蛇吐芯。（沈揮勝攝）

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信義鄉巒大山區「台灣天南星」開出佛燄苞，神似眼鏡蛇邊吐蛇芯、撐小雨傘。（沈揮勝攝）

春夏雨後，郊野、林緣偶見1種帶有縱斑、外觀神似眼鏡蛇的怪異植物，背後還長出放射狀輪生複葉，乍看很容易給人產生「飯匙倩撐小傘」聯想。信義鄉巒大山區1處林道旁，最近突然冒出了幾十株，相當引人好奇！專家說，它叫「台灣天南星」，屬台灣特有種植物。

巒大山區1處林道旁，最近台灣天南星開很多。（沈揮勝攝）

日月潭知名生態解說員葉建興表示，一般植物多為先葉後花；但這種俗稱雷公倩、鬼蒟蒻或蛇頭草根的「台灣天南星」卻是與眾不同。

另一種「長行天南星」外型與台灣天南星很相似。（沈揮勝攝）
「長行天南星」花軸前半部膨大如棍棒狀，台灣天南星則呈現細尖狀。（沈揮勝攝）

其地下球莖於3到5月間醞釀萌苞，常在雷雨後以圓筒棒狀迅速鑽出地面，頂端先開出佛燄苞並呈扁平狀向前彎折，先端細長捲曲，乍看像煞了飯匙倩（眼鏡蛇）昂首吐芯，背後輪生葉伴隨撐開，植株造型奇特。

葉建興指出，台灣天南星為天南星科植物，其佛燄苞與同科的火鶴、海芋等觀賞植物相類。同屬的還有長行天南星、蓬萊天南星等，外觀相近且同樣具觀賞價值，可惜它們開花時會散發異味吸引蒼蠅等昆蟲授粉，園藝界幾無栽培利用。

(中時)

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