影》孽緣！世上最慘的性愛首曝光

這條母鮟鱇魚身上的兩個小凸起物，就是已退化為精子機器的公鮟鱇魚。（達志影像/Shutterstock)

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眾所周知，螳螂的愛愛很慘烈，公螳螂必須冒著生命危險求愛。一不小心，母螳螂一轉身，就可能咬掉牠的頭，並把牠吞下肚。雖然公螳螂可能會沒命，但至少死得很乾脆。幸運的話，牠還能逃過死劫，另覓新歡。

可是鮟鱇魚就不同了，這輩子第一次愛的初體驗，就會讓公鮟鱇魚陷入永無止境的惡夢。據《科學》（Science）雜誌與《華盛頓郵報》（The Washington Post）報導，當牠的雙唇吻上母鮟鱇魚的那一刻，便與對方合而為一，成為龐大愛人的附屬品。

以往人類只能透過標本，還有示意圖，來了解鮟鱇魚的交配過程。如今柯絲坦與喬欽‧雅可布森（Kirsten and Joachim Jakobsen）夫婦首度公開了2016年在北大西洋亞述爾群島（Azores islands）附近深海拍攝到的畫面。

當時他們正打算結束潛水，突然看到一條拳頭大小的母鮟鱇魚，接著發現牠腹部有個奇怪的小凸起物。當然，那小凸起物就是退化的公鮟鱇魚。

雅可布森夫婦攝影了約半小時，但並沒有親眼目睹母鮟鱇魚排卵，只見到依附在她身上，待命射精的公鮟鱇魚。

據《國家地理》（National Geographic）雜誌報導，公鮟鱇魚雖然不像公螳螂，得以保住性命，但牠的皮膚化為愛人的皮膚，主要器官逐漸消失，魚鰭也跟著脫落，血液與她交流，退化為她身上活生生的精子製造機，一輩子掛在母魚身上，只要她高興，就必須隨時奉命製造精子。

更慘的，就是她結交新歡，牠也只能默默當個旁觀者。

(中時電子報)

文章來源：世界這麼大，我要去看看！請上國際頻道

文章來源：Exclusive: ‘I’ve never seen anything like it.’ Video of mating deep-sea anglerfish stuns biologists

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