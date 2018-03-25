3000元體驗「南海明珠」 5天4夜玩東沙

政府跨部會舉辦的東沙巡禮活動，每年都相當熱門。（教育部提供）

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想要探訪有「南海明珠」美譽的東沙島嗎？「2018東沙巡禮－海域安全及國家公園生態體驗營」將於6月至8月期間辦理3梯次活動，為增加在東沙環礁國家公園探索與體驗的時間，每梯次活動由往年4天3夜延長為5天4夜。

教育部受理大專校院推薦學生報名參加本活動之時間，自即日起至本年4月13日截止，預計每梯次遴選出16名學員，要參加浮潛活動且須由活動單位協助租賃裝備者」，每人費用3323元；「不參加浮潛活動者」或「參加浮潛活動但自備浮潛三寶(面鏡、呼吸管、防滑鞋)者」，每人2273元。

為強化國人對我國南海主權及海洋政策的認識與支持，由行政院海岸巡防署與教育部、國防部、內政部、農委會及高雄市政府共同舉辦的「東沙巡禮－海域安全及國家公園生態體驗營」，今年已邁入第8年，每年均相當熱門。

教育部表示，今年活動內容除了南海相關戰略或保育等議題的專題講座、結合海巡署「碧海專案」搭乘巡防艦了解海域巡防勤務、參與東沙生態保育及復育工作，以及淨灘、觀星、升旗等實地體驗外，更增加了綜合逮捕術教學、砲操觀摩、實彈射擊、東沙環島、浮潛、島上烘焙手做等豐富多元的活動。

教育部表示，今年3梯次「東沙巡禮－海域安全及國家公園生態體驗營」，分別是6月22日26日、7月13日至17日、8月10日至14日，每梯次預定遴選出16名學生參加，男女生各8名。

至於參加者的資格，凡具中華民國國籍之國內各大專校院在學學生（含研究生），繳交報名表、參加活動同意書及計畫書（包含參與動機及後續推廣規畫）予所屬校院，並獲推薦送教育部通過遴選者。教育部受理學校推薦時間至4月13日止。

(中時)

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