MLB》火球降速還亂飛 大谷翔平狂投6保送

大谷翔平季前最後熱身賽登板，面對21名打者失2分。(美聯社)

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中時電子報

效力天使的大谷翔平今(25日)沒在大聯盟對戰響尾蛇，而是於隊內賽先發，與21名天使小聯盟球員交手，大谷被打2安失2分，投出多達6次四死球，另有5次三振，用球數來到熱身賽新高的85球，天使總教練索西亞(Mike Scioscia)對他表現予以肯定，「他今天投得很棒。」

據《ESPN》記者羅傑斯(Jesse Rogers)報導，現場球探認為，大谷的速球控球仍有問題，投出5次保送、1次觸身球及2次暴投，球速也不比之前先發時快。報導指出，大谷此役球速落在92到94英里間，最快球速投到96英里(約156公里)。

不過，索西亞頗為滿意這個結果，「他(大谷)練習某些事，並試著在比賽中確認狀況，當一切調整到定位，他的球速變得更快。比賽前段還是有點不穩，不過他持續做修正，會沒問題的。」大谷也說，比起速球，這場比賽他重視指叉球跟變化球調整，或許因此球速才會下滑。

大谷沒再大量失分，但這次季前最後先發，也是面對小聯盟打者，他僅2場熱身賽有碰到大聯盟打者。大谷坦言，能跟大聯盟打者交手，自然是最好，不過每場比賽，他都在適應投手丘跟比賽用球等，對手是誰相對沒那麼重要，「我必須確定我的球路、投球動作跟出手點。」

球季開打在即，大谷無意外會留在大聯盟，預計於美國時間下周六，先發對戰運動家。大谷認為，自己為迎接開季，已經盡自己所能做準備，「我覺得能做到百分之百，但很難，無論在日本或其他地方，每年開季時，我從未百分之百準備好，我想這次也是一樣。」

(中時電子報)

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