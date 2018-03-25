列五大點分析 他直言：管中閔遜斃了 陳水扁狂勝！

2018年03月25日 10:10 中時電子報 謝雅柔

近日教育部「卡管」案、陳水扁違反中監核准參與活動的「四不」規定兩事，都引發極大風波。前國民黨立委孫大千直言，面對同樣的一個政府，管中閔和陳水扁命運大不同，對管中閔是「找碴無上限」，對陳水扁卻是「寬容沒底限」。他拿管和陳比一比並做出五點分析，而結論就是「管中閔遜斃了，陳水扁狂勝！」

台大自1月5日遴選出管中閔為新任校長後，即風波不斷，陸續爆出管涉未揭露台灣大哥大獨董身分、論文抄襲及赴大陸廈門大學兼課違反國家安全等抹黑爭議。台大臨時校務會議昨日歷經6小時馬拉松討論及投票後，包括「認定校長遴選程序因瑕疵而無效」等5提案，全部獲得逾6成投票同意擱置。

而前總統陳水扁日前出席兒子陳致中的造勢晚會，因上台違反中監核准參與活動的「四不」規定，台中監獄表示，經認定陳水扁上台已屬違規，未來申請類似活動將不予核准。

對此，孫大千提出五點分析管中閔以及陳水扁，包括一、管中閔是經過合法遴選程序當選台大校長，至今仍被刁難。陳水扁是在爭議不斷中核准保外就醫，現在看起來已經是一尾活龍，卻依舊可以在外逍遙自在。陳水扁勝。二、所有單位都已經證明管中閔並無違法的事實，北檢卻仍是主動積極偵辦。陳水扁一再重踩紅線，放話嗆聲，法務部竟然極盡容忍，視若無睹。陳水扁勝。

三、北檢違反常理的大動作修理管中閔，陳師孟也毫無反應。陳水扁卻有陳師孟擔任復仇天使，全面清查整肅檢調司法的仇家。這一點，陳水扁勝。四、管中閔被追殺至今，仍舊秉持理性溫和的態度，就算是台大師生走上街頭發出不平之鳴，也是點到即止。陳水扁卻是大張旗鼓成立「扁聯會」，甚至威脅如果總統沒有釋出善意，以後「要吃蒼蠅自己抓，我們沒有欠她啦！」。這點仍是陳水扁勝。五、「卡管」到現在，也沒有挑出管中閔有什麼重大瑕疵，政府還是死不放手。陳水扁公然挑戰中監的「四不原則」，中監也只敢表示，以後將不核准阿扁的站台申請。「這一點，絕對是陳水扁，勝」。孫大千也做出結論，管中閔遜斃了，陳水扁狂勝。

(中時電子報)