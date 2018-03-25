校園反毒新策略 帶學生登大山讓他們遠離毒品

2018年03月25日 10:13 中時 林志成

為推動校園反毒，教育部彰化聯絡處最近帶領高關懷學生攀登鳶嘴山，過程中面臨陡峭及危險地形，教官及志工們讓孩子們學習克服心裡上的障礙，並思考、判斷及自我解決困境，也藉此讓孩子們親近大自然，培養良好休閒運動，遠離毒品。

教育部訂定「防制學生藥物濫用輔導網絡服務實施計畫」，以一縣一特色方式，由教育部各縣市聯絡處整合縣市政府各局（處）及民間團體資源，成立「防制學生藥物濫用諮詢服務團」，規畫探索教育、登山教育、體能活動、等課程，提升高關懷個案學習動機，協助他們遠離施用毒品等偏差行為。

教育部彰化縣聯絡處年3月23日帶領「諮詢服務團」成長營學生攀登鳶嘴山，鳶嘴山在中部是非常有名的中級山，挑戰的山友相當多，該聯絡處已連續帶領高關懷學生攀登多年，從過程中讓學生學會如何克服困難，以不再被毒品所困。

在教官及志工專業團隊的帶領下，高關懷學生爬鳶嘴山真正靠的不是體力，而是毅力與意志，在山中讓孩子瞭解大自然的無常，濕冷天氣、迷路及走錯路更可能發生，過程中更藉由在山林裡發生的事情，引導孩子反思回饋，對照人生的道路，如：迷途知返、換個角度想、找出自己的正路、人生常有的險阻及做人做事的道理，凡走過必留下痕跡，這趟行程的啟發，是難以預料的。

此外，教育部去年起透過三級合作機制，與警察機關共同建立「吸食毒品熱點巡邏網」，由學校與警方在這些熱點聯合巡察，淨化校園周邊環境。到今年2月底止，已在3042所學校附近建立6130處熱點，建置率達78.73％，預計年底前達到100％。

「提高見警率，會產生嚇阻作用。」陳宗志說，警方會在各毒品熱點巡邏，當警察出現的機會多了，不良分子就不會出現，會轉移到其他地方去，因此學校要隨時提供校園附近可能涉及毒品購買地點及時段，以讓校外會和警方建立新熱點，打擊販毒及吸毒行為。

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(中時)