勞動部青年職涯發展中心慶5周年 打造青年職涯新舞台

2018年03月25日 10:26 中時 吳江泉

YS青年朋友把生日卡獻給勞動部勞動力發展署署長黃秋桂（左）。（吳江泉攝）

YS情報站開站儀式。（吳江泉攝）

勞動部勞動力發展署青年職涯發展中心（YS）5周年慶活動登場，署長黃秋桂宣布，協助青年職涯發展是發展署提升青年就業力的重要政策之一，尤其是高屏澎東YS已服務青年人次超過17萬5千人，5年來成果有目共睹。同時YS是全台第1個青年職發涯展中心，未來將因瞬息萬變的產業動態打造青年職場競爭力，提升更貼近企業需求的傲視人才。

YS的5周年生日趴，用貼近青年的職涯需求方式開啟，「模擬選才」讓青年被看見，也站上舞台。在這厭世代要當「奧少年」還是當「傲少年」? YS鼓勵青年自己驕傲的人生要自己賺，自己未來要自己爭，所以邀請了6位在各個產業傑出的CEO幫青年檢視自己的就業即戰力，透過自我品牌行銷和即席問答，站上舞台讓自己被看見，預演通往成功之路。

想要成為航空地勤人才的阿傑有豐厚的硬實力，不僅精通英日文還有多張證照，業界CEO評審給他的回饋是，有自信的他，需要再奠基自己的軟實力，會更有發展的爆發力。想要在未來成為社區服務規畫人才的小穎，有良好的心理素質，自信的微笑和工作熱情，是她的招牌，她希望以生命陪伴生命、生活教導生活，積極投入並堅持前進，她的態度是評審認為最強的亮點。目前準備轉職的小蓁以戀愛描述自己的工作經歷，也分享與工作「分手」的迷惘，評審給了她針對痛點找解方的建議讓自己更成長，也對她「我想成為一個專業，但不失溫度的人」的自我期許深受感動，並以舉牌按讚的方式給她鼓勵，甚至想起身擁抱。

署長黃秋桂感謝在場企業夥伴及支持YS的青年朋友、同仁，讓全台灣第一個青年職涯發展中心成長及茁壯，成為青年成就自我品牌的好所在，隨後頒發入選的六位「傲少年」，肯定青年優秀的表現，並正式開啟線上情報站，提供Line@、IG等平台，讓青年朋友更容易取得YS提供的服務及相關訊息。

延續熱鬧又溫馨的開場之後，還有接力的名人職涯嚮導開講，知名部落客也是專業的諮商心理師貴婦奈奈以豐富的人生閱歷和諮詢經驗，分享如何經營自己的職涯旅程地圖，讓青年前往夢想國度的路徑，可以有不同的風景和收穫。從自我探索、目標設定到路徑規劃，透過職涯諮詢可以開展自我覺察、了解職場樣貌，知己也能知彼。

高屛澎東分署分署長程泰運說，青年的第一次就業，是生涯重要的起點，也是決定薪資水準的關鍵，高屛澎東區的YS成立5年來，已串聯學校、企業和社群，具備品職涯牌知名度，要讓青年從學校畢業到工作前，就具備堅實就業能力，YS以個別化量身打造的服務，讓青年呈現自我亮點，並透過系統性培訓、產業達人支持引導、專屬諮詢師的陪伴協助及產業教練的拋光打磨，達到個人品牌建立，讓青年成為企業渴望的人才，順利取得職場通行證，歡迎青年朋友多加利用YS網站(https://ys.nat.gov.tw/)或撥07-2313232洽詢。

(中時)