廁所馬桶還不算髒！機場這3個地方細菌多到驚人

2018年03月25日 10:34 中時電子報 簡怡欣

一出國玩就生病？除了機艙環境隱藏「細菌熱點」之外，機場旅客人流繁雜，其實許多地方比你想像得還要髒。美國有項研究數據就公布機場3大雷區，分別是自助報到櫃、機場座椅以及飲水機，這幾處表面甚至髒過飛機餐桌、廁所馬桶！

機場座椅提供旅人休憩、暫時消除疲勞，但仍要留意「看不見」的衛生問題。(圖/達志影像 shutterstock 提供)

根據美國保險網站InsuranceQuotes公布的研究資料，相較於飛機上的馬桶沖水鍵每平方英寸細菌含量9萬5,145 CFU、機艙餐桌1萬1,595 CFU，機場內的自助報到櫃機器表面細菌含量高達25萬3,857 CFU，其次機場最髒地方為候機室座椅扶手、有2萬1,630 CFU；飲水機按鈕有1萬9,181 CFU。

飲水機按鈕每平方英寸細菌含量有1萬9,181 CFU，比機艙餐桌還髒。(圖/達志影像 shutterstock 提供)

其中，飲水機按鈕被檢測出革蘭氏陽性菌（gram-positive rods），佔有59%比例。廁所沖水按鈕上檢出革蘭氏陽性球菌（Gram-positive cocci）佔有82%、機艙餐桌佔有65%，這類細菌可能引發肺炎、食物中毒、腦膜炎、中毒性休克症候群等風險；餐桌表面附著細菌還佔有1/3的芽孢桿菌（Bacillus），可能導致食物變質引起疾病。

(中時電子報)