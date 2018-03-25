3年AV作品狂賣8億 傳說級AV女王曝月薪才這數字！

夏木奈奈短短3年AV人生，謎片作品大賣超過8億台幣，沒想到本人薪資卻不符正比的低。(取材自夏木奈奈IG)

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中時電子報

記者出身的前AV女優夏目奈奈，G奶、清新氣質讓人迷醉，她在業界不只紅翻天，2004年出道至2007年引退期間，她推出的謎片作品狂賣百萬支，短短3年為公司吸金30億日幣(約台幣8.4億)，其強大魅力受封為「傳說級AV女王」，以引退並轉當一般藝人的夏目奈奈，日前接受電視台訪問，竟爆破億銷售量背後，其實她是領月薪，完全不成正比。

夏木奈奈日前上東京電視台綜藝《じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜》，表示自己21歲AV出道僅3年半即閃電引退，AV作品累積超過41支，之後轉型做一般女藝人，雖然當年寬衣解帶當暗黑女神相當紅，然不似現在頂級的AV女優三上悠亞那般，拍一支片子拿高達2千萬片酬，夏木奈奈驚人透露當年她不管銷售量怎樣，都是領固定月薪，基本一個月賺50萬日幣(約14萬台幣)，偶爾接拍寫真集的話，公司會多給一點錢，然一年下來也不過賺一百多萬而已，粉絲掏錢包熱烈支持，基本上絕大多都進了片商與經紀公司口袋。

今年38歲的夏木奈奈，算是業界少數成功穿回衣服的AV女優，如今是一般的通告藝人，偶爾接戲，去年她接受《FLASH》訪問，坦言接到拍戲邀約時，被對方要求露奶等18禁要求，但是她堅持不答應，理由是如果她轉職演藝圈，卻在電視上露點的話，「對那些掏錢買我謎片作品的粉絲很失禮」。

(中時電子報)

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