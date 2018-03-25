半年3次與美軍艦角力 陸054型護衛艦南海發威

2018年03月25日 10:24 中時電子報 蔡萱

中俄海上聯合-2016軍事演習展開實際使用武器演練，黃山艦火箭深彈發射。(圖/中新社)

美軍近年來多次派艦在南海航行。美國海軍導彈驅逐艦馬斯廷號（USS Mustin DDG-89）23日又再次擅闖南海海域，並駛入有領土主權爭議的美濟礁12海浬內，最後遭解放軍海軍派出黃山號驅逐艦和六盤水號護衛艦驅離。其中黃山號驅逐艦已經是半年來第3次在南海驅離美軍軍艦。

面對美軍軍艦多次闖入南海海域，解放軍在2017年5月後曾5次驅逐美艦，其中3次派出屬南海艦隊的054型導彈護衛艦黃山號應對，也是該艦半年內至少第3次驅離美軍驅逐艦，除了近期這次之外，還分別為今年1月17日以及去年10月和美軍在南海角力。

近半年黃山號驅逐艦先是在2017年10月和擅闖進入西沙群島領海的美軍「查菲」號驅逐艦（USS Chafee）角力，連同解放軍2架殲-11B戰鬥機、1架直-8直升機緊急應對，對美艦予以警告驅離。

之後時隔僅3個月，黃山號驅逐艦在2018年1月再次出動，驅離擅自進入了黃岩島鄰近海域的美軍「霍珀」號導彈驅逐艦（USS Hopper）。

舷號570的黃山號是中國自行研製生產的054A型導彈護衛艦，在2008年5月入列南海艦隊。該艦先後執行過第2、第13批亞丁灣護航任務，也曾與俄羅斯、丹麥、挪威等國聯合實施了敘利亞化學武器海運護航，並完成了戰備巡邏、聯演聯訓等數十項重大任務。

054A型飛彈護衛艦是基於054型飛彈護衛艦的改進型號，也是近年來解放軍海軍用以取代053型護衛艦的主力艦之一，該型艦長135公尺、高35公尺、最大寬度16公尺，滿載排水量4000噸，最大航速27節，巡航速度18節，續航力4000海里。

054A型被用於南海的護航和巡邏行動，裝備先進的區域防空導彈和遠程反艦導彈，配備一門單管76MM隱身艦炮，8聯裝鷹擊-83型反艦導彈（YJ-83），32單元紅旗-16垂直發射系統，382型相控陣雷達系統和344型、345型多功能火控雷達系統。

(中時電子報)