弘光科大邀國際專家示範 親子按摩散發「幸福賀爾蒙」

2018年03月25日 11:03 中時 王文吉

國際嬰幼兒按摩協會認證講師（左一）向家長示範嬰幼兒按摩的技巧。（王文吉攝）

弘光科技大學幼兒保育系與台灣國際嬰幼兒按摩協會於台中市大甲婦女福利服務中心舉辦「107年度親子按摩樂」活動，邀請100對0至6個月的寶寶與父母參加，由專家現場指導「寶寶按摩術」，並於弘光科大舉辦「撫觸，親子關係與嬰幼兒健康」國際研討會，讓國內更多父母及嬰幼兒照顧者，認識及應用親子按摩。

「寶寶按摩術」師資來自加拿大、新加坡、比利時、葡萄牙、香港、越南、馬來西亞等國，由弘光科大副校長蘇弘毅、幼保系主任趙蕙鈴與來自加拿大的總會教育理事Sylvie Hetu女士共同開場。

活動一開始，便先向在場的爸媽介紹親子按摩，以及按摩的好處，接著，由國際嬰幼兒按摩協會認證講師帶領分組示範，教導家長們從寶寶最容易接受的腿部開始進行按摩。家長與寶寶一對一的眼神交流，親密肢體接觸下小寶貝扭動身體咯咯笑，現場洋溢著幸福感。

蘇弘毅表示，國際嬰幼兒按摩協會為全球性的非營利組織，總會設在瑞典，分會已經遍佈全世界70多國，主要培育0到12歲幼兒照顧與教育的專業人才；幼保系與IAIM台灣國際嬰幼兒按摩協會活動，就是希望讓寶寶得到更好的成長機會，讓父母享受更多親職樂趣。

趙蕙鈴指出，親子按摩可以促進小寶貝的身心發展、降低腸絞痛與脹氣發生次數，也能緩解壓力、增加寶寶吸收營養等，但是很多父母忙於工作卻疏忽，因此，藉由這次活動宣傳，也增進親子間的親密關係和依附感情。

趙蕙鈴建議，按摩前可以讓寶寶聽到雙手摩擦的聲音，知道「等等要按摩了」，然後與寶寶進行眼神接觸，再動手按摩腿部、腹部或背部，專心觀察寶寶表達的訊息。

「實證研究指出，父母多幫寶寶按摩可讓彼此產生『幸福賀爾蒙』，接此了解寶寶的情緒反應與各項發展。」趙蕙鈴強調，家長懂得親子按摩的理論與實務，可以真正體會寶寶一對一的親密互動，透過與寶寶的眼神交流、說話等溫柔互動，讓彼此獲得幸福踏實的感受。

參加活動的媽媽說，之前在書籍、網路曾看過親子按摩，在月子中心時，護理師也曾教導，可以幫助寶寶安定情緒、減少脹氣等，但一開始操作有點怕怕的，「參加這個活動，有專業師資教學，可以讓我更順手，也增加親子親密關係。」

(中時)