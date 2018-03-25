超幸運！統一發票千萬大獎 住這個縣市的人很會中

超幸運！統一發票千萬大獎 住這個縣市的人很會中。（本報系資料照）

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中時電子報

今年1-2月統一發票各組獎號將在今日中午12點半開出，財政部統計處揭露近5年統一發票特別（特）獎項大數據，發現近5年(2013年-2017年)以來，中大獎的人約有近8成落在六都。若是以縣市中獎率觀察，新竹市東區21人次成為得獎常勝軍，最苦情的縣市則是「連江縣」，至今無人中特別獎或特獎。

財政部統計處表示，統一發票開立張數有逐年增長的趨勢，近2年已接近百億張規模。獎金最高的特別獎、特獎，近 5 年(102~106 年)共有 743 位幸運中獎人，7 成 7 來自六都，若以縣市中獎率觀察，新竹市大獎的中獎率就高達十萬分之6.2，成為全台最幸運的縣市。全國各縣市平均中獎率約十萬分之3.2，其中新竹市、台北市、澎湖縣等3地中獎率高於平均值，3地都算是會開出大獎的幸運縣市；連江縣成為最低，迄今無人中獎。

另外，財政部統計處同時估算了六獎中獎號碼數及中獎人分布，近10年六獎號碼共開出285組，就統一發票末3碼中獎號碼出現率觀察，最容易讓人中200元的號碼是0、3、6，出現機率皆超過1成2以上，堪稱「中獎熱門號」，而出現率最低者分別為 為 7、6、0，對應出現機率不及 8%。

財政部觀察統一發票開出獎項商店類型，多屬民生相關消費，其中以超商、餐飲店等最多，加油站、超市、量販店、電信業逐列次之，這6 大類型商店占近 8 成；消費金額半數 落在百元以下，其中最低金額僅 2 元，為超商之影印費，最高金額為 71,724 元之酒品消費。

(中時電子報)

近5年統一發票特獎、特別獎分布統計。近 10 年六獎中獎號碼出現率。（圖/財政部統計處）

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