一張發票壞事 揭少女瞞家人與男友泡湯

未滿18歲的妹妹與男友去年底到新竹尖石鄉泡湯跨年，不想讓家人知道，將發票藏進電腦包裡，未料仍被姊姊發現。(圖翻攝自《Dcard》)

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中時電子報

未滿18歲的妹妹與男友去年底到新竹尖石鄉泡湯跨年，因不想讓家人知道，回家後將發票放進電腦包裡，以為神不知鬼不覺，未料最後仍被姊姊發現，追問妹妹時，妹妹裝傻，妹妹男友也不幾迴避，還跳針說，「幹，為什麼要這樣問」、「還是要帶我去」，最後在姊姊出說泡湯費用，妹妹男友才承認。姊姊今將此事po上《Dcard》後，網友紛說「笑死，被抓到把柄」。

女網友在《Dcard》po文說，做壞事要把證據收好。她前幾天在整理電腦包時，意外發現一張發票，由於她母親有兌發票習慣，若有遺漏的發票被母親知道就完蛋了，她同時仔細看發票，發現的是去年12月31日下午6時41分，在新竹尖石鄉湯屋的消費，而她跨年夜當天是和朋友去看電影，加上自己單身，沒人可陪伴，懷疑是妹妹所為。

她問妹妹：「是否去過尖石鄉？」妹妹回說：「尖石鄉在宜蘭嗎？」她不知妹妹是裝傻還是真的不知道，而改問妹妹的男友。未料妹妹男友也一再迴避，先說本來跨年夜要與妹妹去看夜景，後來路都封了，才跑去尖石鄉，還說，「幹，為什麼要這樣問」、「還是要帶我去」，直到女網友說出「你跟我妹妹去泡湯吧，還有增時費400元」妹妹男友才承認，但解釋房間都訂滿了，他們是泡露天溫泉，業者有給浴巾。

原po女網友說，「這兩個人非常地傻眼 ，一直在想我怎麼知道，我到現在還不想跟他們說，其實我看到發票」。該po文引起7千網友按讚，網友紛留言：「笑死，被抓到把柄」、「你壞壞 我喜歡」也有網友求後續。

(中時電子報)

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