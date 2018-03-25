台中太平枇杷節 想選市長的人都來了！

2018年03月25日 11:24 中時 馮惠宜

盧秀燕(前排右二)25日參加「枇哩杷拉太平山野馬拉松」活動為選手加油打氣，也受到民眾熱情支持。（馮惠宜攝）

台中市長林佳龍「2018太平枇杷節～嗨枇杷趴GO園遊會」，太平國小學生及家長要求和市長合影。（馮惠宜攝）

台中市長林佳龍「2018太平枇杷節～嗨枇杷趴GO園遊會」，和在地農會、民代一起行銷太平枇杷。（馮惠宜攝）

「2018太平枇杷節～嗨枇杷趴GO園遊會」活動25日在台中太平運動場登場，國民黨提名台中市長參選人盧秀燕清晨6點為「枇哩杷拉太平山野馬拉松」鳴槍起跑，台中市長林佳龍隨後在9點到場，兩位藍綠下屆市長參選人拚場不碰頭，煙哨味勝過枇杷香。

台中市太平區盛產的枇杷上市，太平區公所與農會舉辦一系列「太平枇杷節」活動，重頭戲「嗨枇杷趴GO」園遊會及「枇哩杷拉太平山野馬拉松」25日將於太平運動場登場，清晨6點路跑活動鳴槍開跑，農民也帶著自家枇杷和農特產品在現場行銷。

盧秀燕25日起個大早在5點40抵達現場，一起和參加路跑的民眾做熱身操，隨後和太平區長陳小菲、立委何欣約、市議員賴議鍠等人一起為各組路跑活動鳴槍起跑，並到國民黨設的補給站為選手們加油打氣，不少民眾也為她加油，並要求合影，盧秀燕約停留1個半小時離去。

台中市長林佳龍則在9點抵達現場，一到場即有許多小朋友要求合影簽名，林佳龍致詞時也表示，「今天是大日子，他本來不能來，總統要來、柯P市長也要來大家都要來台中這個好地方。」致詞結束，林佳龍即趕往下一個行程，約停留30分鐘。

林佳龍在致詞特別行銷年底在台中舉辦的花博會，他說不是只有花卉，在地的水果、園藝、農業都是辦花博要推銷的台中特產，他也請大家趕快去辦花博卡，有康都在裏面，2500家特約商家都有優惠，太平農會也是其中之一，麥當勞、肯德基通通都有，透過花博行銷台中，也讓全世界看到台灣、台中農業的發展。

(中時)