裸藝神技突槌走光 日星靠1粒鐘擺球雪恥了！

「AKIRA 100%」大玩「裸藝」出頭天，近來再挑戰進階牛頓鐘擺球，完美遮鳥讓人直呼奇蹟。(翻攝自AKIRA 100%推特)

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中時電子報

日本民族性反差超大，正經時嚴謹完美，放鬆時也瘋到沒極限，近來其綜藝圈殺出一批超級黑馬，日本諧星「AKIRA 100%(アキラ 100%)」靠著必殺技「裸藝」打遍天下無敵手，雖然元旦時登上富士電視台特別節目獻技，失誤導致下體被全體國民看光光，雖盛傳他將被電視台封殺，但一點也沒影響到人氣，反倒通告增加，有女偶像學習模仿，甚至有節目找「AKIRA 100%」開班教猛男裸藝。

「AKIRA 100%」在闔家觀賞的元旦節目中，高速置換雪茄盒失誤，導致得意技「裸藝」功虧一簣，一秒下跪仍護不住下體被看光的命運，被製作單位拉下台，殘念收場，雖然之後仍讓他上場完成挑戰，雖然觀眾看得笑哈哈，覺得失誤沒什麼大不了，然傳電視台高層相當惱怒這起「放送事故」，意欲封殺「AKIRA 100%」。

而無論真實狀況為何，以牛頓鐘擺裸藝登上日本雅虎話題排行榜第一名的「AKIRA 100%」，沒有停止挑戰自己，這回同樣以牛頓鐘擺為主體，只是大幅調高難度，將5顆球減為1顆球，他隨著超難掌控擺盪搖擺骨盆，正面、側面通通完美過關，讓網友直呼奇蹟，直呼是第一次把裸男影片看完，觀賞挑戰影片從頭笑到尾，還虧日本人「已經將變態升華到了藝術的境界」。

(中時電子報)

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