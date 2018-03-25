一二審輪調淪假改革？ 劍青檢改籲邱太三慎思

2018年03月25日 11:45 中時 陳志賢

檢改團體「劍青檢改」，積極推動一二審檢察官輪調改革，得知法務部傾向輪調新制「不溯及既往」，擬計劃在明年新制實施之前的二審檢察官不必回任一審，「劍青檢改」25日發表聲明，強烈表達震驚與憤怒，並籲請當年見關說案而辭職的前檢察官、法務部長邱太三跟基層檢察官站在一起，退回這項「萬年二審」偽改革方案。

劍青檢改表示，一二審檢察官輪調改革，堪稱我國近代檢察官制度史上最重要、影響後代最深遠的一項變革。此變革歷經十餘年的反覆研討，不僅在去年司改國是會議作成決議，更獲得全國超過700位檢察官連署要求推動，盼望加速一二審優秀人才相互流動，消除一二審勞逸不均、浪費國家財源的荒謬體制。

但據聞法務部3月22日的一場內部會議上，不僅直接否決全國基層檢察官的所有票選結果，更挑選最被基層唾棄、票數最低僅1.6%的「萬年二審方案」。

會中不但讓新制實施以前的「舊二審」檢察官保障不必回任一審，新制以後的「新二審」檢察官才須回一審，甚至計畫將這種方案，拖延到明年度才實施，企圖讓今年8月最後一批「幸運兒」能擠上這班榮膺「萬年二審」末班車，批評這根本是「偽改革」。

劍青檢改指出，法務部長邱太三當面承諾，會慎重看待基層檢察官投票結果，列為改革方案的重要依據，同時委託法律專家學者對各種輪調方案進行審查與評估，再行抉擇。為何在未經專家學者評估前，即冒然採用漠視一審廣大檢察官心聲、不公不義的「萬年二審方案」？

劍青檢改強調，法務部一旦採用這種「萬年二審方案」，將使積弊至少再延續28年，籲請邱部長跟基層檢察官一起站在歷史正確的一方，堅定掃除檢察界長久積弊，打通檢察體系的活水源頭，完成檢改中最核心、最艱難的「一二審輪調歷練制度改革」。

(中時)