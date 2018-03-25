「旅遊本身就是移動」立足台灣觀察亞洲郵輪趨勢！

2018年03月25日 12:29 中時 徐力剛

公主遊輪「太陽公主號」，總噸位77441，載客量2022人。（圖片取自東南旅行社官網）

歌詩達郵輪「新浪漫號」，總噸位57100，載客量1800人。（圖片提供／歌詩達郵輪）

星夢郵輪「世界夢號」以真愛與和諧為靈感，打造特製彩繪船身。（圖片提供／星夢郵輪）

專為亞洲人設計的星夢郵輪「雲頂夢號」，船上提供超過35種餐飲 饗宴。（圖片提供／星夢郵輪）

亞洲郵輪市場方興未艾，台灣郵輪客源躍居亞洲第2，基隆也躋身亞洲第5大郵輪港，分析起來「短天期」、「新鮮感」及「停靠港特色」是成功關鍵。

台灣旅客搭乘郵輪平均年齡逐漸下降，為迎合年輕族群休假較少特點，5~7天短天期航程孕育而生，而台灣旅客喜愛嚐鮮，全新旅遊型態是郵輪受歡迎主因，再加上郵輪靠港停留時間普遍不長，特色停靠港可吸引更多外籍旅客上岸觀光。

旅遊不僅舒心，更是找回身心靈平衡點的方式。《2018郵輪產業發展報告》指出，2013年至2017年間亞洲地區郵輪總航次成長約2.4倍，2016年度郵輪旅遊人次較前一年成長超過50%，顯見亞洲已成為全球郵輪重點發展區域。

郵輪行程在台大致分為「代銷」及「包船」2類，代銷是指由多家旅行社共同銷售郵輪產品;包船則由單一旅遊業者獨賣。雄獅旅遊主題旅遊部總經理游國珍指出，雄獅代理郵輪品牌多年，包括公主遊輪、歌詩達郵輪、挪威郵輪、MSC地中海郵輪、麗星郵輪、星夢郵輪、水晶郵輪及皇家加勒比海國際遊輪等，提供消費者多樣化選擇;雄獅自2015年以公主遊輪「藍寶石公主號」奠定包船基礎後，2018年包下公主遊輪旗下旗艦級「盛世公主號」一炮打響知名度，2019年則推出公主遊輪「太陽公主號」及歌詩達郵輪「新浪漫號」包船航程搶攻市場。

據了解雄獅今年度公主遊輪「盛世公主號」2大包船航次全數售罄，明年3月、4月出發的公主遊輪「太陽公主號」，將推出4航次。看準2019年春節9連休、春假4連休商機，雄獅將以歌詩達郵輪「新浪漫號」、公主遊輪「太陽公主號」為主力商品，以基隆為母港前往日本熊本、福岡及韓國釜山等地，搭配春節賞梅和採草莓、春假賞櫻花，並以「愛MOVE嘉年華」為主軸貫穿，針對親子、長輩、情侶客群，打造全新派對活動。

游國珍提及，亞洲區郵輪停靠船隊以公主、歌詩達與皇家加勒比海3大品牌居多，其中公主及歌詩達在台設有分公司，也是雄獅主要包船合作對象。但他也坦言，目前雄獅與皇家加勒比海洽談包船難度較大，主因為皇家加勒比海在台僅有銷售代理、無分公司，可見皇家加勒比海較重視其他市場。

嘉年華集團旗下2大品牌歌詩達郵輪、公主遊輪在亞洲分庭抗禮，其中歌詩達郵輪進駐亞洲市場多年，看準大陸人口多、日本高消費力商機，分別派駐「賽琳娜號」、「幸運號」以大陸上海及日本為母港，2019年更將全新郵輪「威尼斯號」派往亞洲。相較之下，公主遊輪在亞洲船隊少，僅有「盛世公主號」及「太陽公主號」，主要服務台灣及日本地區。

據記者觀察，各家郵輪擁有各自品牌調性，首次搭乘郵輪旅客，先了解本身需求才能找到最適合旅遊商品，如公主遊輪以「優雅」貫穿全船，首重客人隱私與專屬感，旅客可在泳池畔發呆亭，透過大片落地窗享受美景，細細品味靜謐午後時光;而同屬嘉年華集團的歌詩達郵輪則繼承義大利浪漫血統，強調「活潑」、「熱情」特性，悠揚樂曲響徹全船，熱情船員與旅客開心互動，夜晚在多種類娛樂表演中畫下完美句點。

游國珍分享，雲頂香港近年推出全新郵輪品牌星夢郵輪，旗下雲頂夢號、世界夢號2艘郵輪深耕亞洲市場，主要重視博弈服務，以亞洲人需求為理念設計餐食及設備，預計3年後將有全新郵輪下水服務。

★2019年雄獅春假包船航程：

公主遊輪「太陽公主號」

3/24 沖繩/石垣島 4日

3/27 長崎/鹿兒島 6日

4/01 釜山/長崎 6日（清明連假）

4/06 名古屋/東京 5日

(中時)