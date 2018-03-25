《翻爆旺美食》平價美味排骨酥湯 北中南一次特搜

2018年03月25日 12:00 中時電子報 綜合報導

◎南機場芋頭排骨酥湯 CP值高

南機場夜市堪稱物美價廉、庶民美食之地，其中入口左邊，作為同南機場的兩大門面之一曉迪筒仔米糕，店鋪雖小，往來的人卻絡繹不絕。除了招牌的米糕，老饕更不會錯過排骨酥湯，一百元有找得價格，成了最高CP值銅板美食。

◎汐止巷弄美食 芋頭排骨酥湯

新北市汐止區巷仔口排骨酥麵，秉持平價小吃、在地經營理念，是汐止人推薦早午餐好選擇之一，最大特色就是芋頭排骨酥，芋頭、排骨酥熬煮軟綿，入口即化，搭配甘甜湯頭，不論芋頭排骨酥湯或芋頭排骨酥麵都深受消費者喜愛。

◎文化排骨酥麵 傳承媽媽好味道

在平鎮文化路上的「文化排骨酥麵」，店內小吃美食主推麵食與湯類，其中「排骨酥湯」更是從丈母娘那學來的好味道，搭配上筒仔米糕或招牌雞肉飯，是住在附近的居民必點的組合，再加上個人喜好的小菜，使得許多人「呷好逗相報」。

◎豐原肉排 排骨酥湯抓住你的胃

台中市向上市場的老店「豐原肉排」已經營長達21年，老闆娘說，排骨酥製作過程繁瑣，先醃、再炸又蒸，要好吃只能用真材實料，「重本又重工」實在不划算，雖然1天可賣掉60斤排骨，但薄利到很不想再賣，而這道美味就是能抓住顧客的胃，她也不忍讓死忠顧客向隅。

◎東市場袁家排骨酥 香酥夠味

嘉義市東市場「袁家」排骨酥是70多年老字號的美食店家，排骨酥湯更是由配角搖身一變成為主角，原來袁家主要是賣筒仔米糕，兼賣自己炸的排骨酥，客人愛配排骨酥湯，口感扎實又香酥，排骨酥更加大賣熱銷。

◎老李排骨酥湯 靈魂湯頭一喝上癮

高雄知名排骨酥湯老店：老李排骨酥湯位在新興市場內，1971年創立至今已47年，現由第二代李啟同和媳婦楊沛縈接手，繼續傳承創辦人父親李福壽留下的好味道。

(中時電子報)