柯文哲帶隊 赴台中市參訪取經

台北市長柯文哲率領市府團隊到台中市參訪，上午於綠川聽取水利局長周廷彰的簡報。（陳世宗攝）

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柯文哲對台中市綠川能在三年內脫胎換骨讚許有加！他說比韓國首爾清溪川的景觀設計還要好。（陳世宗攝）

台北市長柯文哲25日到台中市取經，上午先參訪綠川、柳川，中午在第二市場中央廣場辦桌！台中市長林佳龍說，台中、台北兩市相互學習讓兩個城市都發展的更好，東協廣場前的綠川及第一市場沒落過，目前整修提供給新住民及移工喜歡來的地方，有他們屬於自己的家！

繼行政院長賴清德、嘉義市長涂醒哲及新竹縣長邱鏡淳來參訪，台北市長柯文哲也到台中來取經，水利建設變觀光熱點。柯文哲25日率領局處一級首長到台中參觀多項市政建設，包括柳川、綠川景觀營造、第二市場活化再生、捷運綠線與台鐵大慶站連通道，以及后里花博森林園區，並舉辦座談，瞭解台中施政情形與分享執政經驗。

林佳龍指出，東協廣場前面的綠川因長期惡臭後加蓋，成為停車及曬棉被的地方，透過河川自理讓城市新生，台中火車站前綠川是台中市的「母親之河」重生，帶動舊城區的新生，台北市柯市長也有一套對舊城的做法，值得台中市學習。

林佳龍表示，綠川、柳川有三大問題，如何透過淨水廠來解決水質的淨化問題，加上水量要夠及排水要能夠防洪，不僅解決治水問題，還有親水環境的營造，用生態工法與河川互動，讓綠川、柳川有生命！

柯文哲對台中市綠川、柳川能夠在三年內脫胎換骨讚許有加！他說他看過韓國首爾清溪川，但綠川的景觀設計清溪川設計還要好；林市長的團隊3年內為何能做好實在不容易；做不難，要這麼短時間做好真的不容易！林佳龍說，他是10十年磨一劍，未當市長前就已經規畫好。

(中時)

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