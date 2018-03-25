繳303萬購屋 建商經理自殺 單親陸配才知受騙

已經繳了303萬購屋，直到建商經理自殺身亡，單親陸配才知道受騙。(本報系資料照片)

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中時電子報

台中市一對10多年嫁來台灣的陸籍趙姓姊妹，去年11月購買興富發集團旗下潤隆建設預售屋，呂姓經理推銷姊妹購買低於市價百萬元的3戶「員工戶」，聲稱可代售，姊妹同意並匯款303萬元至呂男個人戶頭，直到今年初呂男自殺，才發現一切騙局。

單親撫養3個小孩的趙女去年接到潤隆建設的看屋簡訊，她心想要給小孩更好環境，且想跟妹妹同住，於去年11月5日由呂男接待。看屋時，呂男不斷聲稱「經理權限大」、「妻子是興富發董事長特助」，表示能提供比市價便宜百萬元的「員工戶」，要趙女交付2萬元押金預訂。

呂男不斷保證可代售、隨時可解約，直到匯款後會跟公司正式簽約，於是趙女先簽署3戶員工戶之「權利讓渡契約書」及授權賣屋的「借名登記契約書」，並註明每戶頭期款包括「人頭費、合約費」101萬元，3戶共303萬元，並交付一張今年5月即期的318萬元支票當保證。

姊妹將積蓄與貸款陸續匯到呂男戶頭，但2人一直等不到後續文件，跑到接待中心一問才得知呂男已經上吊身亡，且呂男只是一般員工，不是經理，他手中也沒有所謂低於市價的「員工戶」可出售。

據《蘋果》報導，姊妹得知真相後氣炸，要求興富發集團負責。對此，興富發僅稱「呂男個人行為」，趙女已經向呂男繼承人和興富發提告求償303萬元。

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(中時電子報)

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