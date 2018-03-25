頭份警5小時內破強盜案 驚見上膛土耳其制式手槍

2018年03月25日 12:15 中時 李佳玲

逮捕林嫌與陳嫌後，還在機車置物箱內起出1支已上膛的土耳其制式手槍。(李佳玲翻攝)

苗栗頭份市24日清晨發生一起持槍強盜案。59歲的林姓主嫌夥同，陳嫌與楊嫌於24日清晨4時許在頭份市一處農莊旁停車場，持槍搶走林男2萬7000元，事後還利用無顯示號碼電話恐嚇，要求再支付300萬元，斡旋後約定20萬元。警方獲報後調閱路口監視器，派人前往交款地點埋伏，於24日晚間逮捕林姓主嫌與陳嫌，訊後依強盜、違反槍砲彈藥刀械條例、恐嚇取財等罪嫌移送苗栗地檢偵辦，另追緝在逃楊姓男子到案說明。

警方指出，59歲的林姓主嫌覬覦從事砂石業的林男財務，24日清晨約4時許，夥同45歲的陳姓與楊姓男子埋伏在林男住處，看見林男出門便持槍走林男身上2萬7000元。

事後林姓主嫌還利用無顯示號碼向林男後贖索300萬元，經雙方斡旋後約定20萬元。林男事後不斷遭到電話恐嚇，直到24日下午2時許才向警方報案。

警方接獲報案立即組成專案小組，並調閱沿路監視器，派人前往交款地點埋伏，經過近2個小時，24日晚間7時許，林姓主嫌與陳嫌騎著機車出現，員警便一擁而上順利將2人逮捕，並在林嫌機車置物箱內查獲1支已上膛的土耳其制式手槍，8發子彈等證物。另調閱監視器追氣在逃楊男到案說明。

(中時)