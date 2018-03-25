頭份警5小時內破強盜案 驚見上膛土耳其制式手槍

59歲的林姓主嫌覬覦從事砂石業的林男財物，便夥同2名男子持槍搶劫。(李佳玲翻攝)

友善列印
中時
逮捕林嫌與陳嫌後，還在機車置物箱內起出1支已上膛的土耳其制式手槍。(李佳玲翻攝)

苗栗頭份市24日清晨發生一起持槍強盜案。59歲的林姓主嫌夥同，陳嫌與楊嫌於24日清晨4時許在頭份市一處農莊旁停車場，持槍搶走林男2萬7000元，事後還利用無顯示號碼電話恐嚇，要求再支付300萬元，斡旋後約定20萬元。警方獲報後調閱路口監視器，派人前往交款地點埋伏，於24日晚間逮捕林姓主嫌與陳嫌，訊後依強盜、違反槍砲彈藥刀械條例、恐嚇取財等罪嫌移送苗栗地檢偵辦，另追緝在逃楊姓男子到案說明。

警方指出，59歲的林姓主嫌覬覦從事砂石業的林男財務，24日清晨約4時許，夥同45歲的陳姓與楊姓男子埋伏在林男住處，看見林男出門便持槍走林男身上2萬7000元。

事後林姓主嫌還利用無顯示號碼向林男後贖索300萬元，經雙方斡旋後約定20萬元。林男事後不斷遭到電話恐嚇，直到24日下午2時許才向警方報案。

警方接獲報案立即組成專案小組，並調閱沿路監視器，派人前往交款地點埋伏，經過近2個小時，24日晚間7時許，林姓主嫌與陳嫌騎著機車出現，員警便一擁而上順利將2人逮捕，並在林嫌機車置物箱內查獲1支已上膛的土耳其制式手槍，8發子彈等證物。另調閱監視器追氣在逃楊男到案說明。

(中時)

繳303萬購屋 建商經理自殺 單親… 三寶駕駛國道逆向行駛 網友驚呼…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。