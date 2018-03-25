MLB》五個原因 韋藍德有望再奪賽揚獎

韋藍德將展開在太空人的首個完整球季。(美聯社)

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中時電子報

韋藍德(Justin Verlander)去年交易截止日前，告別老虎轉戰太空人，如願拚回夢寐以求的世界大賽冠軍，放眼新球季，35歲的他表現依舊神勇，大聯盟記者凱利(Matt Kelly)大膽提出五個原因，預言韋藍德很有機會斬獲個人第二座美聯賽揚獎。

韋藍德二月時，剛滿35歲，首度在太空人春訓，熱身賽先發5場戰績1勝1敗、自責分率1.64，身手依舊不俗。在有克魯伯(Corey Kluber)等強投環伺的美聯，凱利看好韋藍德，第一個理由是韋藍德的球路，還是一如往常的優質。

「別讓韋藍德的年齡給騙了！」凱利會這麼說，是因為韋藍德去年95.3英里的速球均速，是他2011年首獲賽揚獎以來最快，韋藍德速球每分鐘2541轉的轉速，也是去年眾先發投手中最快。韋藍德速球快、尾勁強，讓他去年速球被打擊率僅2成17，是全聯盟第三佳。

韋藍德速球剛猛，滑球到太空人也進化；在老虎時，他滑球被打擊率2成43、揮空率31.3%，到太空人被打擊率降到1成60，揮空率也提升到40.2%。再者，凱利指出，資深投票員經常以勝投及投球局數，做為投票的依據，韋藍德向來耐投，過去11季有10季投到200局，容易吸引票數。

而韋藍德會「拉尾盤」的特質，也是其中一個優勢。凱利舉克魯伯為例，克魯伯去年明星賽後，投15場自責分率低到僅1.79，因而超越紅襪的賽爾(Chris Sale)，拿到賽揚獎，韋藍德表現也不錯，10勝2敗、自責分率1.95，自責分率僅次於克魯伯。

韋藍德本身實力無庸置疑，加上太空人主場美粒果球場，對打者的優勢不如老虎主場多，更讓他有機會成績躍進。最後，也是跟韋藍德在老虎差最多的，是在太空人好投手眾多的情況下，他不必背負諸多贏球的壓力。

(中時電子報)

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