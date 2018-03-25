妙禪APP重出江湖 想下載先噴890元 網酸：多強大？

妙禪APP重出江湖 要下載先噴890元 網酸：多強大？（圖/翻攝自佛教如來宗網站/大日宗網站）

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中時電子報
有網友發現，先前都是給信徒免費下載的APP，現在下載費竟高達890元。（圖／翻攝自App Store）

「佛教如來宗」創辦人妙禪日前爆出信徒供養價值千萬元勞斯萊斯轎車，事件爆發後爭議不斷，去年9月如來宗更是將所有APP下架，現在風波過去了，APP又上架。有網友發現，先前都是給信徒免費下載的APP，現在下載費竟高達890元。

自從爆出接受信眾集資4000多萬，買2台勞斯萊斯名車供養後，「佛教如來宗」創辦人妙禪各種令人「讚嘆」的往事、行事都被起底挖出。據《自由時報》報導，佛教如來宗在引發爭議後，如來宗變為相當低調，甚至傳出幹部對信徒採嚴格管控，甚至連身家都會被調查，信徒間互相監視不能有秘密。

PTT上有網友就發現，去年9月因事件爆發而已下架的「佛教如來宗-妙禪師父」，現在風波過後又悄悄上架，但先前都是給信徒免費下載的APP，重出江湖後便改成要價890元（29.99美元）。讓該網友驚呼：「是怎樣強大的app，要花台幣將近1000元才能入手？還是seafood有勞斯萊斯、賓利、賓士AMG要養，手頭缺錢阿？」

該網友說，「看了一下app的說明，好像只有看法會點名的功能比較實用 其他就只是一堆照片和佛曲」，吐槽「這app的設計是讓信徒能持續盯著妙禪的照片，就可以得到刀槍不入的金剛法力？」其他網友看了也紛紛笑回「小心業力引爆」、「師父就是師父，連app都這麼讚」、「有沒有一鍵成佛」、「這一定是要每月更新下載，記得每次都要付費啊」、「師父威能透過4G WiFi 傳送，這根本佛心價」、「拿來買衛生紙還比較實用」。

(中時電子報)

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