反擊美軍巡航 大陸空軍轟-6K等多型戰機戰巡南海

大陸空軍發言人申進科25日公布日前出動轟-6K、蘇-35等多型多架戰機飛赴南海，實施聯合戰鬥巡航。（翻攝中國大陸空軍官方微博）

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中美貿易戰開打後，美軍立即在大陸南海島礁附近展開「自由航行」任務，而大陸也不甘示弱，不僅警告驅離美艦，還公布將在南海軍演。大陸空軍發言人申進科25日公布日前出動轟-6K、蘇-35等多型多架戰機飛赴南海，實施聯合戰鬥巡航。並強調，「中國空軍作為戰略性軍種，近年來活動範圍由陸地向遠海遠洋延伸，將堅定不移維護國家主權、保衛國家安全。」

中國大陸空軍新聞發言人申進科25日發佈消息稱，中國空軍近日出動轟-6K、蘇-30等多型多架戰機飛越宮古海峽，成體系前出西太平洋開展實戰化軍事訓練；同時組織轟-6K、蘇-35等多型多架戰機飛赴南海，實施聯合戰鬥巡航。

申進科指出，多型多架戰機飛越宮古海峽前出西太平洋，檢驗提升遠海體系作戰能力，符合相關國際法和國際實踐。組織多型戰機南海聯合戰鬥巡航，以制空作戰、突防突擊為主要樣式，提高有效履行使命任務能力。

他表示，戰巡南海的空軍戰機中，具備制空作戰和對地、海面目標精確打擊能力的蘇-35戰機不斷亮劍。蘇-35戰機開展實戰化軍事訓練，有助於增強空軍遠端遠海作戰能力。

申進科提到，中國空軍作為戰略性軍種，近年來活動範圍由陸地向遠海遠洋延伸。前出第一島鏈、飛越多個海峽、展翅西太平洋，戰機航跡不斷遠伸，體系能力越練越強，成為有效塑造態勢、管控危機、遏制戰爭、打贏戰爭的重要力量。

他並強調，大陸空軍牢記新時代使命任務，在遠洋訓練、戰巡南海中拓展戰略視野，努力使作戰能力與維護戰略利益、提供戰略支撐的使命任務相適應，堅定不移維護國家主權、保衛國家安全、保障和平發展。

據悉，日本防衛省日前便公布消息稱，監測到中國空軍23日出動轟-6K、蘇-30等多型多架戰機飛越宮古海峽，日本自衛隊戰機起飛監控。

(中時)

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