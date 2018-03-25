美媒：長征九號比肩土星五號 令獵鷹重型火箭相形見絀

2018年03月25日 13:10 中時 楊家鑫

大陸航太科技的迅猛發展，受到外界關注。大陸參考消息網引述美國《航空週刊》指出，中國正在研製新一代重型運載火箭長征九號，旨在將中國太空人送往月球和更遠的火星。長征九號的總起飛推力與將美國太空總署（NASA）太空人送上月球的土星五號火箭的推力相近。更將令美國太空探索技術公司（SpaceX）的「獵鷹重型」運載火箭相形見絀。

大陸參考消息網引述美國《航空週刊》報導指出，當中國準備在本世紀30年代初執行探月任務時，長征九號將能夠把50噸人員和貨物送往月球。長征九號的下一步研製工作是完成一款火箭發動機驗證機，可能在今年年底前完成的這款火箭發動機樣機設計通過燃燒煤油來產生480噸推力。設計使用液氫燃料的二級和三級發動機也在研製之中。

報導稱，長征九號是中國迄今為止規模最大且野心最大的運載火箭計畫。中國航太業界的一名高級官員說，長征九號的總起飛推力與將美國太空總署（NASA）太空人送上月球的土星五號火箭的推力相近。

SpaceX公司的「獵鷹重型」運載火箭能夠將63噸載荷送入近地軌道。而長征九號的近地軌道運載能力大於百噸。

報導稱，長征九號的最終目標是打造出一款比肩土星五號並將中國人送上月球的火箭。一段時間以來，中國的探月工程一直在朝著載人登月的方向不斷邁進。

2007年，長征三號甲運載火箭將嫦娥一號探測器送入月球軌道，後者在月球軌道中停留至2009年。2013年，嫦娥三號探測器攜帶玉兔號月球車在月球表面著陸。嫦娥五號將是一個重約8噸的航天器，被設計用於在月球表面著陸，在月球上採集約6磅重的石塊，然後返回地球。

(中時)