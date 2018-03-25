美媒：長征九號比肩土星五號 令獵鷹重型火箭相形見絀

友善列印
中時

大陸航太科技的迅猛發展，受到外界關注。大陸參考消息網引述美國《航空週刊》指出，中國正在研製新一代重型運載火箭長征九號，旨在將中國太空人送往月球和更遠的火星。長征九號的總起飛推力與將美國太空總署（NASA）太空人送上月球的土星五號火箭的推力相近。更將令美國太空探索技術公司（SpaceX）的「獵鷹重型」運載火箭相形見絀。

大陸參考消息網引述美國《航空週刊》報導指出，當中國準備在本世紀30年代初執行探月任務時，長征九號將能夠把50噸人員和貨物送往月球。長征九號的下一步研製工作是完成一款火箭發動機驗證機，可能在今年年底前完成的這款火箭發動機樣機設計通過燃燒煤油來產生480噸推力。設計使用液氫燃料的二級和三級發動機也在研製之中。

報導稱，長征九號是中國迄今為止規模最大且野心最大的運載火箭計畫。中國航太業界的一名高級官員說，長征九號的總起飛推力與將美國太空總署（NASA）太空人送上月球的土星五號火箭的推力相近。

SpaceX公司的「獵鷹重型」運載火箭能夠將63噸載荷送入近地軌道。而長征九號的近地軌道運載能力大於百噸。

報導稱，長征九號的最終目標是打造出一款比肩土星五號並將中國人送上月球的火箭。一段時間以來，中國的探月工程一直在朝著載人登月的方向不斷邁進。

2007年，長征三號甲運載火箭將嫦娥一號探測器送入月球軌道，後者在月球軌道中停留至2009年。2013年，嫦娥三號探測器攜帶玉兔號月球車在月球表面著陸。嫦娥五號將是一個重約8噸的航天器，被設計用於在月球表面著陸，在月球上採集約6磅重的石塊，然後返回地球。

(中時)

王小洪任大陸公安部黨委副書記 … 湖北副書記陳一新調任中央政法委…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。