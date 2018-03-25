蔡英文讚林佳龍以扶輪精神推動建設 籲扶輪社友支持

2018年03月25日 13:19 中時 陳淑芬 、 黃國峰

總統蔡英文25日出席國際扶輪社3461地區首屆年會，離去時向扶輪社員揮手致意。（黃國峰攝）

總統蔡英文25日出席國際扶輪社3461地區首屆年會，呼籲社友支持也是社友的林佳龍。（黃國峰攝）

總統蔡英文25日出席國際扶輪社3461地區首屆年會，場外台灣警察協會、全民拔菜總部、桃園市基層佐警聯誼會等單位到場抗議，痛批把他們限制在離會場400公尺外，甚至行人、車輛都不會經過的地區，太過分了。（黃國峰攝）

總統蔡英文25日到台中市參加國際扶輪社3461地區第一屆地區年會，致辭時稱讚扶輪社推動國際醫療等都是外交助力的實現，同時也沒有忘記回饋台灣社會。她話鋒一轉指出，台中市長林佳龍也是扶輪社友，用扶輪精神打造市政建設，呼籲社友給予支持與鼓勵。

國際扶輪社3461地區第一屆地區年會25日在台中市好運來洲際宴展中心舉行，邀請市長林佳龍到場做專題演講，蔡總統也到場致意，雖僅在會場做短暫停留，受到出席社友的熱烈掌聲歡迎。

蔡總統指出，中台灣的民眾與企業都有熱心公益的風氣，從中部扶輪社社員人數急速增加可見，扶輪社推動柬埔寨等地義診，結合民間資源推動國際醫療及社福都是外交的實現，民間善心真的可以無遠弗屆。此外，扶輪社在政府新南向政策中也扮演重要助力角色，同時，並沒有忘記回饋台灣社會，推動發展偏鄉部落及校園宣導反毒等行動，台灣企業經營者在拚事業之餘更充滿愛心，令人敬佩。

蔡總統話鋒一轉指出，台中市長林佳龍也是扶輪社友，盛讚他秉持扶輪的精神打造市政建設，並沒有讓扶輪社漏氣，中市吸引各方重大投資，創造更優質及高薪的就業機會；林佳龍推動綠川整治、8年種百萬棵樹等建設與扶輪社的植樹愛地球理念相同。

蔡總統也呼籲在場扶輪社友，繼續給林佳龍最大的支持與鼓勵，並用扶輪社「是否一切屬於真實？」、「是否各方得到公平？」等「四大考驗」，來檢驗他。蔡英文說，期待中央與地方執政團隊也要有扶輪社的精神，勇敢去做，在越不被看好的狀況下，越要以行動證明給大家看。

(中時)