台中外埔麥浪迷宮尋寶 窯烤披薩飄麥香

外埔土城里麥田已呈現耀眼金黃，許多遊客下田體驗迷宮及尋寶遊戲。（王文吉攝）

友善列印
中時
活動現場使用在地生產的小麥製作窯烤麥香披薩。（王文吉攝）

2018外埔幽浮麥樂文化節25日在土城里麥田登場，除有親子健行活動，另打造麥田迷宮，設計童玩遊戲闖關，並由修平科技大學設計的抓寶遊戲APP，吸引眾人在麥田尋寶，現場還有窯烤麥香披薩及免費的小麥粥讓民眾品嚐。

活動現場準備剛收割的小麥，讓親子體驗小麥如何採收。（王文吉攝）

時值麥穗熟黃季節，土城社區媽媽志工精心料理小麥粥以饗賓客，中午並以「窯烤麥香披薩特色餐」呈現國產小麥特有的香氣及嚼勁，立法院副院長蔡其昌與民眾一同坐在田埂品嚐，欣賞長達6小時的不斷電表演節目。

立法院副院長蔡其昌出席幽浮麥樂文化節活動。（王文吉攝）
立法院副院長蔡其昌（左四）、農業局副局長蔡勇勝（右四）等人對外埔小麥的品質讚譽有加。（王文吉攝）

蔡其昌表示，幽浮麥樂文化節一年比一年盛大，參加民眾也更多，代表主辦單位及在地青農十分用心，政府也會支持青農。這幾年農委會與台中市政府積極輔導，外埔農民以友善農法轉契作小麥、蕎麥與非基改黑豆等雜糧作物，在地青年農民不但針對農作物進行加值創生，也積極在社區舉辦活動推廣優良農產品。

窯烤麥香披薩太香，吸引許多民眾排隊。（王文吉攝）

籌辦活動的道卡斯青年工作會理事長施志昌表示，這是他們第三年舉辦幽浮麥樂文化節，期望藉此發揚外埔的美，道卡斯團隊成員都是在地的年輕人，共同的目標就是讓更多人喜歡到大甲、大安、外埔旅遊，進而提升就業機會，也讓遊子返鄉，改善居民年齡老化問題。

(中時)

妙禪APP重出江湖 想下載先噴890… 幸運兒是你？1-2月統一發票開獎

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。