台中外埔麥浪迷宮尋寶 窯烤披薩飄麥香

2018年03月25日 12:52 中時 王文吉

活動現場使用在地生產的小麥製作窯烤麥香披薩。（王文吉攝）

2018外埔幽浮麥樂文化節25日在土城里麥田登場，除有親子健行活動，另打造麥田迷宮，設計童玩遊戲闖關，並由修平科技大學設計的抓寶遊戲APP，吸引眾人在麥田尋寶，現場還有窯烤麥香披薩及免費的小麥粥讓民眾品嚐。

活動現場準備剛收割的小麥，讓親子體驗小麥如何採收。（王文吉攝）

時值麥穗熟黃季節，土城社區媽媽志工精心料理小麥粥以饗賓客，中午並以「窯烤麥香披薩特色餐」呈現國產小麥特有的香氣及嚼勁，立法院副院長蔡其昌與民眾一同坐在田埂品嚐，欣賞長達6小時的不斷電表演節目。

立法院副院長蔡其昌出席幽浮麥樂文化節活動。（王文吉攝）

立法院副院長蔡其昌（左四）、農業局副局長蔡勇勝（右四）等人對外埔小麥的品質讚譽有加。（王文吉攝）

蔡其昌表示，幽浮麥樂文化節一年比一年盛大，參加民眾也更多，代表主辦單位及在地青農十分用心，政府也會支持青農。這幾年農委會與台中市政府積極輔導，外埔農民以友善農法轉契作小麥、蕎麥與非基改黑豆等雜糧作物，在地青年農民不但針對農作物進行加值創生，也積極在社區舉辦活動推廣優良農產品。

窯烤麥香披薩太香，吸引許多民眾排隊。（王文吉攝）

籌辦活動的道卡斯青年工作會理事長施志昌表示，這是他們第三年舉辦幽浮麥樂文化節，期望藉此發揚外埔的美，道卡斯團隊成員都是在地的年輕人，共同的目標就是讓更多人喜歡到大甲、大安、外埔旅遊，進而提升就業機會，也讓遊子返鄉，改善居民年齡老化問題。

(中時)