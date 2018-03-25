大陸城市綜合發展排名 加入空氣品質評鑑

友善列印
旺報

2017年，北京、上海、深圳的城市綜合發展指標不僅蟬聯綜合排名冠亞季軍，還各自蟬聯了社會、經濟、環境3個大項的全國榜首。由國家發改委發展規劃司與雲河都市研究院共同編制的《中國城市綜合發展指標2017》已經出爐。

《北京日報》25日報導，在排名中，北京在社會大項中以絕對優勢囊括生活品質、傳承與交流、地位與治理3個中項指標的全國第一；上海獲得經濟大項中經濟品質、城市影響，以及環境大項中空間結構3個中項指標的全國首位；深圳則在環境、經濟和社會3個大項中表現均衡，分別獲第1位、第3位和第7位。

廣州和天津保持著2016年的同樣位勢，分獲綜合排名第4和第5位。兩個城市在經濟與社會兩個大項中表現各具特色，但天津受環境大項拖累，屈居廣州之後。

重慶、杭州、蘇州、南京、成都分別名列綜合排名第6位到第10位。重慶由2016年的排行第8位上升至今年的第6位，成都超過武漢進入前10，武漢位居第11位。

雲河都市研究院院長、東京經濟大學教授周牧之表示，鑒於空氣汙染狀況有所緩解，2017年版對空氣汙染指標的權重有所調整。因此，對比2016年版和2017年版環境大項的排名，北京從20名之後，上升至第17名。

(旺報)

湖北副書記陳一新調任中央政法委… 亞洲第一長洞！貴州雙河洞刷新長…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。