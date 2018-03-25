大陸城市綜合發展排名 加入空氣品質評鑑

2018年03月25日 13:20 旺報 林瑞益

2017年，北京、上海、深圳的城市綜合發展指標不僅蟬聯綜合排名冠亞季軍，還各自蟬聯了社會、經濟、環境3個大項的全國榜首。由國家發改委發展規劃司與雲河都市研究院共同編制的《中國城市綜合發展指標2017》已經出爐。

《北京日報》25日報導，在排名中，北京在社會大項中以絕對優勢囊括生活品質、傳承與交流、地位與治理3個中項指標的全國第一；上海獲得經濟大項中經濟品質、城市影響，以及環境大項中空間結構3個中項指標的全國首位；深圳則在環境、經濟和社會3個大項中表現均衡，分別獲第1位、第3位和第7位。

廣州和天津保持著2016年的同樣位勢，分獲綜合排名第4和第5位。兩個城市在經濟與社會兩個大項中表現各具特色，但天津受環境大項拖累，屈居廣州之後。

重慶、杭州、蘇州、南京、成都分別名列綜合排名第6位到第10位。重慶由2016年的排行第8位上升至今年的第6位，成都超過武漢進入前10，武漢位居第11位。

雲河都市研究院院長、東京經濟大學教授周牧之表示，鑒於空氣汙染狀況有所緩解，2017年版對空氣汙染指標的權重有所調整。因此，對比2016年版和2017年版環境大項的排名，北京從20名之後，上升至第17名。

(旺報)