嫌台灣夜市食物「噁心」？正妹實況主說出真相

企鵝妹近日受訪，再次為失言道歉。(圖／翻攝自《EXP.GG》、企鵝妹IG)

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中時電子報
／綜合報導
企鵝妹解釋臭豆腐及豬血糕味道太過強烈，但其他夜市美食都很棒。(圖／翻攝自《EXP.GG》)

韓國人氣實況主企鵝妹（Jinny）擁有高顏值、高學歷，加上用心經營實況，深受不少粉絲喜愛，日前來台舉辦見面會，卻因失言形容夜市食物「Sucks」，還有拒絕男粉絲碰她肩膀，引起台灣網友不滿，雖然事後她道歉滅火，仍有部分網友不買單，近日她接受訪問，再次致歉並說出嫌棄夜市的真相。

企鵝妹才華洋溢，又精通多國語言，被譽為「直播界的清流」，不過日前她來台粉絲舉辦見面會，遊戲中對男粉說：「Don't touch me」（不要碰我），又在逛南雅夜市時，因吃不習慣臭豆腐及豬血糕，脫口「Night ｍarket food sucks」（夜市食物很噁心），引起網友不滿。

近日她接受電競媒體《EXP.GG》訪問，再次鄭重道歉，並表示如果有看完整實況影片，會知道她很享受其他美食，譬如珍珠奶茶和炸雞排，她還豎起大拇指直誇「很好吃又便宜」，不過其他觀眾推薦的食物，像是臭豆腐及豬血糕，但因為味道太過強烈，她誠實說除了這兩個，其他夜市美食都很棒。

最後，她澄清別碰我只是個玩笑，她也知道那是個很愚蠢的玩笑，並再次說了「對不起」，預告還會再來台灣一次，因為她還有很多美食沒吃到。

(中時電子報)

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