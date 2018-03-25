亞洲第一長洞！貴州雙河洞刷新長度達238公里

2018年03月25日 12:42 中時電子報 蔡萱

雙河洞洞內景觀。(圖/新華社)

貴州遵義綏陽縣雙河洞繼去年測量出總長度為200.427公里後，今年經過來自多國的研究人員最新測量刷新了紀錄，該洞穴總長度達238.38公里，也讓雙河洞超越馬來西亞傑尼赫洞，成為亞洲第一長洞，世界排名第6名。當地政府近日也將為雙河洞申報為世界級地質公園。

洞穴探險家、法國洞穴聯盟駐中國聯絡官波塔西（Jean Bottazzi）24日在「2018年雙河洞國際洞穴科考新聞發布會」表示，貴州的雙河洞新測量結果，長度從去年測量的200.427公里今年刷新至238.38公里，超過馬來西亞傑尼赫洞，成為亞洲第一長洞。

今年雙河洞國際洞穴科學考察吸引來自中國、法國、加拿大、葡萄牙的30多名頂尖洞穴探險家參與，探險員歷時達15天對雙河村大灣組的碓窩洞、神仙洞等洞穴進行測量，記錄洞穴中各點的坐標，並繪製出擁有完整數據的洞穴地圖。

雙河洞也是目前世界最長的白雲岩和世界最大的天青石洞穴。過去30年的科學考察探測活動中，研究人員在洞中發現了地下梯田、洞穴瀑布、卷曲石、石膏晶花，以及大量洞穴生物化石、洞穴活體生物，為洞穴地質和生物研究提供了極有價值的資料。

雙河洞位於貴州省遵義市綏陽縣溫泉鎮雙河洞國家地質公園內，雙河洞結構複雜，水洞、旱洞並存，深度超過550米，由上中下四層8條主洞，200多條支洞，5條地下河，34個洞口組成，可謂洞挨洞、洞連洞、洞上有洞、洞下有洞、洞中套洞，被譽為「喀斯特天然洞穴博物館」。圖為3月22日加拿大探險隊員jessie morin-buote在洞中測繪。(圖/中新社)

雙河洞洞內景觀。(圖/中新社)

雙河洞穴這個超級長洞是形成於白雲岩及白雲灰質岩岩層，洞內結構複雜，水洞、旱洞並存，洞洞相連，構成層狀蜘蛛網樣的地質洞層。因其獨特魅力，1987年以來，吸引全球探險家持續探測至今，目前已發現200多個支洞。中外洞穴專家仍在持續尋找新的洞穴，爭取更大的突破，長度也不斷刷新。

綏陽縣當地政府日前也宣布近日正積極將雙河洞申報為世界級地質公園，此次雙河洞測量長度排名上升，也將為申報的工作增加不少優勢。

(中時電子報)