兒童節溫馨表揚活動 家扶中心幫弱勢孩童朝夢想前進

2018年03月25日 13:04 中時 胡健森

宜蘭家扶中心頒獎表揚在困境中努力不懈發展自己運動天賦的家扶孩子，站在中間為台灣足球明日之星林仁傑、右為 患有肌肉萎縮症卻在游泳方面大放異彩的李祐家。（胡健森攝）

迎接即將來臨的兒童節，宜蘭家扶中心25日特別表揚11名家境清寒甚至患有肢體障礙，卻能克服困境並在運動方面嶄露頭角的孩子們，鼓勵他們能繼續不畏挑戰，朝著自己的目標勇敢邁進。

宜蘭家扶中心表示，去年世大運中華隊選手們的亮麗表現讓國人讚許不已，也帶動大家對運動發展的關注，在家扶這個大家庭內就有一群孩子，雖然家庭狀況相對弱勢，卻能針對他們在體育方面的天分，刻苦、堅持地不斷精進，屢次在縣內甚至全國的比賽中獲得佳績。

在11名獲獎表揚的孩子中，以就讀國小4年級的李祐家最受矚目，早產的他是天生的肌肉萎縮症患者，父、母親很早就離異，原本負責照顧他的父親又因為操勞過度而腦中風倒下，由外婆及叔公扛起養育照顧祐家的重擔。

外婆李郭寶珠說，祐家因為雙腿肌肉萎縮無法走路，到5歲之前都只能背在身上，雖然進行過醫療及復健，但醫療過程不僅辛苦，年幼的祐家還得承受痛楚，也未見明顯地改善，讓人看了十分不忍，最後在醫生建議下改以游泳來代替復健。

本身喜愛運動的叔公李萬添則說，他在祐家7歲時開始帶著他下水練習游泳，結果不僅效果比復健還好，也讓祐家喜愛上了游泳，更在水中展現孩子應有的笑容及活力，如今不僅自由式、蛙式、仰式、蝶式都難不倒他，去年還在縣內的一場游泳比賽中與正常的孩子一起競技並且拿下金牌。

看到祐家一天天平安長大，還能在游泳方面展現天賦，外婆及叔公都說感到很安慰，也對於祐家的未來放心許多，祐家自己則靦腆地笑說，希望自己長大了以後能當個游泳教練、救生員。

宜蘭家扶中心表示，舉辦這場表揚活動的目的，除了是給孩子更多的鼓勵及肯定，也希望藉此告訴家扶的捐助人，家扶中心確實是非常用心地使用每一筆捐贈資源，更希望能有更多人加入愛心捐贈及認養人行列，一同幫助家扶中心的孩子們。

(中時)