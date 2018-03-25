兒童節溫馨表揚活動 家扶中心幫弱勢孩童朝夢想前進

透過游泳訓練克服肌肉萎縮的李祐家，開心地抱著叔公李萬添並比出象徵勝利的手勢，左為外婆李郭寶珠。（胡健森攝）

友善列印
中時
宜蘭家扶中心頒獎表揚在困境中努力不懈發展自己運動天賦的家扶孩子，站在中間為台灣足球明日之星林仁傑、右為 患有肌肉萎縮症卻在游泳方面大放異彩的李祐家。（胡健森攝）

迎接即將來臨的兒童節，宜蘭家扶中心25日特別表揚11名家境清寒甚至患有肢體障礙，卻能克服困境並在運動方面嶄露頭角的孩子們，鼓勵他們能繼續不畏挑戰，朝著自己的目標勇敢邁進。

宜蘭家扶中心表示，去年世大運中華隊選手們的亮麗表現讓國人讚許不已，也帶動大家對運動發展的關注，在家扶這個大家庭內就有一群孩子，雖然家庭狀況相對弱勢，卻能針對他們在體育方面的天分，刻苦、堅持地不斷精進，屢次在縣內甚至全國的比賽中獲得佳績。

在11名獲獎表揚的孩子中，以就讀國小4年級的李祐家最受矚目，早產的他是天生的肌肉萎縮症患者，父、母親很早就離異，原本負責照顧他的父親又因為操勞過度而腦中風倒下，由外婆及叔公扛起養育照顧祐家的重擔。

外婆李郭寶珠說，祐家因為雙腿肌肉萎縮無法走路，到5歲之前都只能背在身上，雖然進行過醫療及復健，但醫療過程不僅辛苦，年幼的祐家還得承受痛楚，也未見明顯地改善，讓人看了十分不忍，最後在醫生建議下改以游泳來代替復健。

本身喜愛運動的叔公李萬添則說，他在祐家7歲時開始帶著他下水練習游泳，結果不僅效果比復健還好，也讓祐家喜愛上了游泳，更在水中展現孩子應有的笑容及活力，如今不僅自由式、蛙式、仰式、蝶式都難不倒他，去年還在縣內的一場游泳比賽中與正常的孩子一起競技並且拿下金牌。

看到祐家一天天平安長大，還能在游泳方面展現天賦，外婆及叔公都說感到很安慰，也對於祐家的未來放心許多，祐家自己則靦腆地笑說，希望自己長大了以後能當個游泳教練、救生員。

宜蘭家扶中心表示，舉辦這場表揚活動的目的，除了是給孩子更多的鼓勵及肯定，也希望藉此告訴家扶的捐助人，家扶中心確實是非常用心地使用每一筆捐贈資源，更希望能有更多人加入愛心捐贈及認養人行列，一同幫助家扶中心的孩子們。

(中時)

幸運兒是你？1-2月統一發票開獎 髒髒包落伍了！網友激推髒髒甜點…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。