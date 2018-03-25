髒髒包落伍了！網友激推髒髒甜點Top4「巧克力控必吃」

髒髒包在台灣現蹤，掀起全台一股「髒」潮。（本報系資料照/吳佳晉攝影）

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中時電子報
文／樂時尚 廖宇綺、編輯
越吃越髒的「髒髒包」意外爆紅。(中時電子報攝)

最近髒髒包風潮盛行，也有越來越多店家跟著推出，相信愛嘗鮮的你應該也吃過幾回，不過除了髒髒包之外，其實還有許多髒髒系列甜點也悄悄推出，以下就整理出最近受到網友們大力推薦的髒髒甜點Top4，趁著還沒有太多人知道趕緊去朝聖吧！

33愛吃👻（@33_ieat）分享的貼文 張貼

1、髒髒舒芙蕾 －Sisbro 希絲柏甜食所

髒髒舒芙蕾一份240元，三個厚厚的舒芙蕾疊在一起，再淋上巧克力醬，最後灑上滿滿的可可粉，底層還有巧克力碎片，外觀看起來就像巧克力大肆洩洪。熱熱的舒芙蕾吃起來很棉Q，加上滑順柔和的可可醬，苦甜苦甜的感覺，讓人想要一口接一口，不到一下子就吃光了！

吉妮（@oooginiooo）分享的貼文 張貼

2、髒髒雞蛋仔 －漫步佐敦-國華店

喜歡吃雞蛋仔的朋友絕對不能錯過這款，髒髒雞蛋仔一份70元，裡頭有淋巧克力醬，外面再撒可可粉，網友大讚好吃「不輸髒髒包」，而且同樣很難吃得乾乾淨淨，讓人有種挑戰的感覺！

Magma 東海店（@magma_taichung）分享的貼文 張貼

3、髒髒塔 －Magma熔岩起司塔專賣店

吃過起司塔、抹茶塔，但還真的沒聽過髒髒塔，一份55元，使用85%比利時巧克力，吃起來有點微苦，搭配酥脆外皮，讓人吃完還想來第二個！

4、髒髒可麗餅 －Mac&Hill 麥克山丘

巧克力餅皮加上全黑的內餡，一口咬下嘴巴就髒了！髒髒可麗餅一份150元，吃得到滿滿的巧克力鮮奶油跟巧克力粉，餅皮QQ的，整體巧克力味濃到爆炸，身為巧克力控一定會愛，不過吃一口嘴巴馬上就黑了，完全躲不過魔掌！

(中時電子報)

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