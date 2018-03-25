靜宜大學與美國德州「達拉斯浸信會大學」簽訂雙聯學制

靜宜大學與美國德州以「英語教師培育」著名的達拉斯浸信會大學(Dallas Baptist University)簽訂「雙聯學制」。（陳世宗攝）

友善列印
中時
靜宜大學校長唐傳義（左）與達拉斯浸信會大學副校長Randy Byers共同簽署「雙聯學制」協議書。（陳世宗攝）

靜宜大學與美國德州以「英語教師培育」著名的達拉斯浸信會大學(Dallas Baptist University)簽訂「雙聯學制」。未來英文系碩士班學生可在靜宜與達拉斯浸信會大學(DBU)研修學分，取得兩校雙聯碩士學位；協助有志投入英語教學的學生，養成深厚的全方位英語教學能力。

靜宜大學校長唐傳義與達拉斯浸信會大學副校長Randy Byers共同簽署「雙聯學制」協議書。唐傳義說，靜宜透過各種機制增進學生國際競爭力，與DBU皆為教會學校，並致力推動國際教育，也對學生的學習品質及英語教育不遺餘力；目前針對英文系碩士生的「雙聯學制」，未來希望進行教師研究及各項計畫交流。

達拉斯浸信會大學副校長Randy Byers說，該校1898年成立，與靜宜大學在「全人教育」的信念、學術養成、服務奉獻精神，及職涯輔導策略等有許多共同點。與靜宜簽訂「雙聯學制」，學生第一年在靜宜、第二年到DBU就讀，即可取得兩校雙聯碩士學位，藉此提升英語教學競爭力！

「靜宜英文系的寶藏，值得學生探索與發掘！」主任丁玟瑛說，英文系創系超過60年，以「學貫中西，放眼國際」為目標，提供多元文化、實用英文知識，及學術研究之素養，讓學生具備英語聽、說、讀、寫能力及國際觀。

丁玟瑛表示，未來會借重DBU所規劃的高中生「暑期領袖營」，協助2018即將入學的新生，勾勒自我能力養成的願景；也希望成為DBU學生的海外實習地點，協助沙鹿地區國高中生國際化學習。

(中時)

髒髒包落伍了！網友激推髒髒甜點… 一張圖看到虎爺 網友笑翻：躲得…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。