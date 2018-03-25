靜宜大學與美國德州「達拉斯浸信會大學」簽訂雙聯學制

2018年03月25日 13:08 中時 陳世宗

靜宜大學校長唐傳義（左）與達拉斯浸信會大學副校長Randy Byers共同簽署「雙聯學制」協議書。（陳世宗攝）

靜宜大學與美國德州以「英語教師培育」著名的達拉斯浸信會大學(Dallas Baptist University)簽訂「雙聯學制」。未來英文系碩士班學生可在靜宜與達拉斯浸信會大學(DBU)研修學分，取得兩校雙聯碩士學位；協助有志投入英語教學的學生，養成深厚的全方位英語教學能力。

靜宜大學校長唐傳義與達拉斯浸信會大學副校長Randy Byers共同簽署「雙聯學制」協議書。唐傳義說，靜宜透過各種機制增進學生國際競爭力，與DBU皆為教會學校，並致力推動國際教育，也對學生的學習品質及英語教育不遺餘力；目前針對英文系碩士生的「雙聯學制」，未來希望進行教師研究及各項計畫交流。

達拉斯浸信會大學副校長Randy Byers說，該校1898年成立，與靜宜大學在「全人教育」的信念、學術養成、服務奉獻精神，及職涯輔導策略等有許多共同點。與靜宜簽訂「雙聯學制」，學生第一年在靜宜、第二年到DBU就讀，即可取得兩校雙聯碩士學位，藉此提升英語教學競爭力！

「靜宜英文系的寶藏，值得學生探索與發掘！」主任丁玟瑛說，英文系創系超過60年，以「學貫中西，放眼國際」為目標，提供多元文化、實用英文知識，及學術研究之素養，讓學生具備英語聽、說、讀、寫能力及國際觀。

丁玟瑛表示，未來會借重DBU所規劃的高中生「暑期領袖營」，協助2018即將入學的新生，勾勒自我能力養成的願景；也希望成為DBU學生的海外實習地點，協助沙鹿地區國高中生國際化學習。

(中時)