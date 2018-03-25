好狂！柯文哲10分鐘嗑完一桌二市場美食

2018年03月25日 14:04 中時 馮惠宜

品嚐完美食後，柯文哲在台中市副市長林陵三陪同下，一一與同行的北市府團隊及媒體參訪團敬酒。（馮惠宜攝）

柯文哲到台中第二市場用餐，攤商、粉絲們排隊搶著要和柯P合影。（馮惠宜攝）

台北市長柯文哲25日率市府團隊到台中參訪，中午台中市經發局特別在台中百年市場第二市場設宴，端出肉丸、肉燥飯、爌肉等8道市場美食以及水果切盤，還獻上綠川啤酒、旺咖啡，柯文哲一坐定即拿起啤酒連喝兩杯，更是10分鐘喀完8道美食，把時間全留給想要合影的攤商、民眾。

柯文哲25日率團台中走透透，台中市府安排他到參觀老市區綠川、柳川等河川景觀營造，中午由經發局在台中第二市場六角樓廣場辦桌，以梅花餐形式向北市府團隊介紹第二市場的好滋味，副市長林陵三也介紹美食店家及第二市場歷史故事。

午宴席開15桌，以梅花餐形式將二市場獲星級評選的嵐肉燥專賣店肉丸子飯、禾田古早味蔥燒蝦、茂川肉丸、宗雞肉行燻雞切盤、山河魯肉飯爌肉、王記菜頭粿、三代福州意麵老店綜合丸湯一起端上桌，還請慶周、樹根、陳慶及復興等4家水果行聯手推出之水果拼盤。

可能是天氣澳熱，柯文哲一入席則拿起綠川啤酒喝了起來，隨後開始品嚐肉丸子飯、爌肉等菜色，約10分鐘把一桌美食全都吃，連爌肉的三層肥肉也一起吃下肚，他說，每一道都好吃。

品嚐完美食後，柯文哲在台中市經發局長呂耀志陪同下，一一與同行的北市府團隊及媒體參訪團敬酒，更把時間留想要合影的民眾，攤商、粉絲拿出手機，排隊要求合影，拍照時間比吃飯還長，柯文哲也展現高人氣。

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(中時)