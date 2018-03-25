竹市住宅慣竊落網 偷刮刮樂竟中2萬

2018年03月25日 14:09 中時 徐養齡

鄭姓竊嫌犯下10多件住宅竊案，甚至偷到彩券行，犯案身影被監視器拍下。（徐養齡翻攝）

新竹市近來接連發生10多起住宅竊案，連公益彩券行都成下手對象，一口氣偷了整本刮刮樂，不料沒中百萬大獎，反而被拍下清晰身影，日前遭警方逮捕，移送檢方後認定他再犯機率太高，向法院聲押獲准。

警方調查，59歲鄭姓男子有多起竊盜、毒品前科，疑因缺錢花用，專找門禁不嚴的住宅、公司下手，摸黑潛進翻箱倒櫃，多數被害人家中沒裝監視器，加上鄭嫌神出鬼沒，始終沒被拍下身影，造成警方偵辦難度大增。

日前鄭嫌疑似從他處偷來1支木梯，攀爬潛入1間公司偷竊，得手後迅速離去，還囂張地將木梯丟在案發現場，被害人氣急敗壞報警，並將木梯照PO網尋找失主，盼網友幫忙協尋，從中尋找蛛絲馬跡。

偷出心得的鄭嫌膽子愈偷愈大，幾天前甚至直接潛入公益彩券行，摸走一大本刮刮樂，帶回藏匿處慢慢刮，原以為能刮出百萬大獎，從此金盆洗手，不料整本厚厚一疊只刮中約2萬元，他還假裝若無其事跑到另間彩券行兌獎。

只是鄭嫌百密一疏，儘管犯案時頭戴鴨舌帽，仍被拍到臉部，警方過濾近百支監視器，發現他使用白牌車、腳踏車或步行躲避查緝，這次終於追到其租屋處，持拘票將他逮捕。

但鄭嫌對犯案情節避重就輕，竊得物品去向也交代不清，經依竊盜罪嫌移送，檢方認定他有逃亡及再犯之虞，向地院聲押獲准。

(中時)