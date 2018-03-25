竹市住宅慣竊落網 偷刮刮樂竟中2萬

新竹市鄭姓竊嫌犯下10多件住宅竊案，犯案後騎腳踏車逃逸，試圖掩人耳目躲避查緝。（徐養齡翻攝）

友善列印
中時
鄭姓竊嫌犯下10多件住宅竊案，甚至偷到彩券行，犯案身影被監視器拍下。（徐養齡翻攝）

新竹市近來接連發生10多起住宅竊案，連公益彩券行都成下手對象，一口氣偷了整本刮刮樂，不料沒中百萬大獎，反而被拍下清晰身影，日前遭警方逮捕，移送檢方後認定他再犯機率太高，向法院聲押獲准。

警方調查，59歲鄭姓男子有多起竊盜、毒品前科，疑因缺錢花用，專找門禁不嚴的住宅、公司下手，摸黑潛進翻箱倒櫃，多數被害人家中沒裝監視器，加上鄭嫌神出鬼沒，始終沒被拍下身影，造成警方偵辦難度大增。

日前鄭嫌疑似從他處偷來1支木梯，攀爬潛入1間公司偷竊，得手後迅速離去，還囂張地將木梯丟在案發現場，被害人氣急敗壞報警，並將木梯照PO網尋找失主，盼網友幫忙協尋，從中尋找蛛絲馬跡。

偷出心得的鄭嫌膽子愈偷愈大，幾天前甚至直接潛入公益彩券行，摸走一大本刮刮樂，帶回藏匿處慢慢刮，原以為能刮出百萬大獎，從此金盆洗手，不料整本厚厚一疊只刮中約2萬元，他還假裝若無其事跑到另間彩券行兌獎。

只是鄭嫌百密一疏，儘管犯案時頭戴鴨舌帽，仍被拍到臉部，警方過濾近百支監視器，發現他使用白牌車、腳踏車或步行躲避查緝，這次終於追到其租屋處，持拘票將他逮捕。

但鄭嫌對犯案情節避重就輕，竊得物品去向也交代不清，經依竊盜罪嫌移送，檢方認定他有逃亡及再犯之虞，向地院聲押獲准。

(中時)

斬手行動逮車手 摃上開花查獲改… 割斷胞姊頭顱還丟水桶 精障弟：…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。