中時電子報獨家專訪》李戡談眼中的父親與相處 從不言痛的強人

2018年03月25日 14:10 中時電子報 李婷婷、鄭穎樺/中視新聞部

近年突然在螢光幕前少了李敖李大師的身影，當人們再聽到他的消息時，卻是死訊。一直在他身旁照護的兒子李戡，圓滿完成後事後，接受中視《改變的起點》獨家專訪，透露了這段日子以來和父親相處的點滴，其中還有不少李敖趣事，讓人們在難過不捨之餘，卻能夠笑著送他離開ₒ

作家李敖最近病逝，留給許多人無盡的想念ₒ(圖/李戡提供)

十個月前的一通電話 李勘飛奔回父親身邊

李戡說，其實父親的癌症一直都控制得還好，後來併發了肺炎，病況才開始轉壞ₒ回憶起守候父親病塌前的日子，每天就是和父親隨意的聊，李戡自己也覺得好笑的說，「平常怎麼可能說話說得比李敖還多」，這應該是他這輩子少數能一直不斷對父親講話的機會吧。當李敖住進加護病房因為插管無法講話，僅剩意識清楚，瞭解父親的個性一直是強者、不需要安慰，所以自己就在旁邊拼命讚美他，替他加油打氣，要他堅強。即便人已經躺在病床上，李敖也強烈地想要表達，問妻子和女兒好嗎?當時他的手已經軟弱無力，卻依然寫個不停，拜託他寫關鍵字，他仍依然非要寫完整。

老頑童愛說笑 語不驚人死不休

李戡表示，父親在病榻前像是個老頑童，依舊狂妄不羈、活力四射，從不抱怨還苦中作樂，經常逗樂護士們，還老愛開醫師玩笑，誇他們醫術了得，應該快點自己出去創業、開診所，甚至講些黃色笑話給他們聽，讓向來嚴肅的醫師們也忍不住露出滿臉笑意ₒ

病痛中的李敖，有獨特的減痛法「罵髒話」。(圖/李戡提供)

還有一個有趣的小插曲，讓李戡到現在都覺得一陣緊張又覺得好笑得不得了ₒ當時李敖臥床無法如廁，只能插著導尿管，某天他突然慎重地把李戡叫過來身邊，稱是有件不好的事，讓李戡心裡七上八下，沒想到李敖竟然悄悄地說，「你知道嗎?現在全榮總的護士都知道我雞雞很小啦！」逗得李戡笑回，「不只全榮總，全台灣都知道了」但可能也因為父親絲毫不把病痛當作一回事，甚至有自己獨特的「罵髒話」減痛法，展現出驚人頑強的生命力，也讓李勘和家人不會太過擔心憂傷ₒ

做一個像父親般強悍 同時擁有自我的兒子

李戡回憶，這一生父親為他做了很多典範ₒ人前的李敖也許看似離經叛道，但是他同時有傳統的一面，過去看他冷靜簡約的處理爺爺的後事，也讓李勘可以在三天內就完成了李敖的後事，讓父親可以長眠在一個座山面海的幽靜之處ₒ

李敖與李戡父子相差57歲，卻有著兩人特別的相處模式，感情深厚ₒ(圖/李戡提供)

李敖與李戡父子相差57歲，卻有著兩人特別的相處模式，感情深厚ₒ(圖/李戡提供)

對李戡來說，這世界不再會有第二個李敖，他也不會是「第二個李敖」，他會以父親李敖為榜樣，努力的去完成他和父親共同的心願。

幸福的全家福合照，李勘是李敖眼中的驕傲。(圖/李戡提供)

想看完整的專訪內容，敬請鎖定3月25日,週日晚間11:30，中視十台「改變的起點」節目播出，李戡將透過不一樣的角度，讓廣大觀眾更認識李敖在作家、評論家、政治人物、中國近代史學者身分之外不為人知的另一面。

撰文、文章編輯／編輯李婷婷、鄭穎樺

影片剪輯／編輯郭佩凌

(中時電子報)