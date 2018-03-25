蔡英文固票巡迴 呼籲挺林佳龍改變台中

2018年03月25日 15:39 工商 崔慈悌

年底選戰逼近，蔡英文總統巡迴輔選，今天(25日)前往台中出席扶輪社年會，強調台中市長林佳龍用扶輪精神打造美好城市，台中各方面都在進步。期待繼續給予支持和鼓勵，讓他用扶輪社「改善世界」的理念來改變台中。

民進黨日前陸續完成各地方縣市長初選作業，母喪後的蔡英文也持續針對綠營選情較緊繃的縣市展開「固票之旅」，繼日前赴南投後，今天赴台中市要求全力支持林佳龍。

蔡英文表示，從中部扶輪社社員人數的增加，可以看得出中台灣民眾和企業熱心公益的風氣。民間的善心可以無遠弗屆。扶輪社替台灣與東南亞國家建立了更緊密的友誼，新南向政策現在能夠有一些成果，民間社團，尤其是扶輪社，是一股很大的助力。

蔡英文點名陪同她出席的林佳龍表示，林佳龍也是扶輪社友，他多次強調，要用扶輪精神打造美好城市。她相信，「林佳龍市長沒有讓扶輪社漏氣，台中各方面都在進步」。

她舉例，在產業投資面向，美光公司在中科的廠房正在興建；日商三井也要在台中港，打造大規模的OUTLET；上個月，安川電機宣布要在臺中設置機器人研發中心。「這些投資，都會創造更優質、更高薪的就業機會，特別是給年輕世代」。

在環境面向，蔡英文也提到，林佳龍推動綠川改造，打造「綠空鐵道」，8年要種一百萬棵樹，「這也和扶輪社推動的一人一樹救地球有相同的理念」。

因此，她期待，扶輪社友繼續給同為扶輪人的林佳龍最大的支持和鼓勵，讓他用扶輪社「四大考驗」的態度來精進施政，用扶輪社「改善世界」的理念來改變台中。

她也期許中央與地方的執政團隊要有扶輪社的精神。「過去做不到的事情，我們勇敢去做；不被看好的事情，我們就用行動證明給大家看」。相信政府民間攜手合作、同心協力，台灣一定會變得更好。

(工商)