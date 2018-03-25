與男友吵架心情差 女子從3樓舞廳跳下

2018年03月25日 14:38 中時 程炳璋

台南市黃姓女子因為與男友感情不睦，25日凌晨應朋友邀約到安平區台南大舞廳3樓的「金府城KTV」唱歌到清晨7時許，與男友電話聯絡後，她突然傷心的跑到陽台往下跳，造成頭、肢體多處重創，目前送醫開刀救治中。

18歲的黃女平時在夜市工作，最近與男友鬧情緒，心情低落，她的朋友知道她心情差，好意邀約她下班後唱歌，她25日凌晨赴約。

黃女與6名朋友在包廂內唱歌，心情卻越唱越差，一邊與男友電話聯繫，兩人似乎有感情糾紛，她越講情緒越激動，最後傷心欲絕，竟跑出包廂，從3樓的陽台跳下尋短，朋友見狀已阻止不及，她墜落在大樓後方巷子奄奄一息。

女子墜地後血流滿面，現場血跡斑斑，突來的巨響也引起部分酒客圍觀議論，店家趕緊報案將女子送醫。

救護車將黃女送到醫院時仍有生命跡象，意識清楚可與警方短暫對話，但頭、肢體有多處受傷，須開刀急救。警方見黃女傷勢不輕，無法多說話，只好等待她接受治療後再釐清案情，了解傷勢與墜樓原因。

警方初步排除女子墜樓為外力他殺因素，已先詢問KTV包廂內同行的男性友人，了解案發過程。

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(中時)