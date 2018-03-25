太平枇杷節系列活動 林佳龍再推花博卡

台中市長林佳龍參加太平批杷節活動，和太平警方及警友社組成的路跑隊「太警出馬」合照。（馮惠宜攝）

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太平枇杷節活動太平警分局在現場設立「警察服務站」，端出大型警察寶寶、小小警車供民眾拍照。（馮惠宜攝）

台中太平枇杷節活動25日登場，台中市長林佳龍特地到場推廣枇杷，他也藉機行銷年底在台中舉辦的世界花卉博覽會，不只花卉，在地的水果、園藝、農業都是辦花博要推銷的台中特產，他請大家趕快去辦花博卡，2500家特約商家都有優惠，太平農會也是其中之一，麥當勞、肯德基通通都有。

今年太平枇杷節系列活動由市府指導、太平區公所及太平區農會主辦，25日在太平區運動場舉行的「嗨枇杷趴GO」活動，林佳龍在市府農業局長王俊雄的陪同下出席，包括太平區長陳小菲、立法委員何欣純、太平區農會總幹事余文欽等人都共襄盛舉，眾人一起進行啟動儀式，迎接2018太平枇杷節，響應支持在地農產。

林佳龍表示，太平枇杷已是「頂港有名聲，下港有出名」，帶動觀光旅遊人潮，更促成地方經濟加乘效益，邀請大家踴躍採購。

他也表示，花博盛會將於今年登場，不是只有花卉，在地的水果、園藝、農業都是辦花博要推銷的台中特產，他也請大家趕快去辦花博卡，好康都在裏面，2500家特約商家都有優惠，太平農會也是其中之一，麥當勞、肯德基通通都有，希望透過花博行銷台中，也讓全世界看到台灣、台中農業的發展。

在這場活動中，太平警分局除協助交通疏導外，還設立「警察服務站」，端出大型警察寶寶、小小警車供民眾拍照，吸睛程度百分百，更適時實施交通安全、防詐騙、反飆車、反毒品、婦幼安全及廉政宣導，除了寓教於娛樂，也讓民眾在園遊會內有吃、有玩還有拿！

(中時)

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