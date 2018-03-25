台北人太傲慢才打不垮柯P？網友揭最大主因

2018年03月25日 14:49 中時電子報 謝雅柔

台北市長柯文哲今天率領北市府團隊參訪台中市綠川，柯說他曾參觀過韓國首爾的清溪川，綠川的設計比清溪川還好，他還肯定台中市府團隊3年時間能做出來「不簡單」。對此，有網友在論壇發表「台北人就是太傲慢才打不垮柯文哲」一文，並認為要摧毀柯文哲神話很簡單，實現媒體資源平均分配就是第一步，「只是那些傲慢的台北人都沒想到或不想做」。

柯文哲今率領局處一級首長到台中參觀多項市政建設，包括柳川、綠川景觀營造以及后里花博森林園區，並舉辦座談瞭解台中施政情形與分享執政經驗。柯P也對台中市綠川、柳川能夠在三年內脫胎換骨讚許有加！他說他看過韓國首爾清溪川，但綠川的景觀設計清溪川設計還要好；林市長的團隊3年內為何能做好實在不容易；做不難，要這麼短時間做好真的不容易。

對此，有網友在PTT發文指出，看林、柯今天排了一堆台中市政考察活動，就可知為什麼柯打不垮。他說台北媒體、名嘴、市議員、台北學術圈、台北社運團體等，都恨柯恨得牙癢癢的，不斷放送各種新聞進行批判，不知不覺中就把柯的新聞版面搞到跟總統府、行政院並駕齊驅，其他縣市的市政新聞版面變成零散。「台北市議員還在靠北綠營基層反彈，怎麼不檢討自己過太爽」。該網友指出，全國電視台就在隔壁，要找記者批判市政全國放送的門檻實在太低，中南部政治人物、縣市政府，甚至是民間團體每次要宣傳或監督可沒這麼容易。

此外，該網友提及，台北什麼時候才會搞清楚從台北看天下，媒體資源完全分布不均的現實呢?他說要摧毀柯的神話很簡單，實現媒體資源平均分配就是第一步，那些以柯文哲要選總統為前提進行批判的媒體人更該如此，除了要指出柯哪裡做不好外，更該用台北市政監督的標準，指出全台灣還有哪些人選在市政或其他政治領導才能方面比柯文哲更優秀，「只是那些傲慢的台北人都沒想到或不想做」。

有網友在底下留言表示「大量媒體只是放大效果，打的死就會更往死裡打，打不死聲勢就更大」、「大量媒體只是讓兩邊同時被檢視 跟對錯無關」、「你想的說是減少柯的曝光率 他的聲勢自然下降」、「打不死單純就打的點不對 引不起共鳴」。不過也有網友持反對意見，並表示「翻譯：我恨台北人 結束」、「這跟台北人有啥關聯」。

至於有網友回文稱「用媒體大眾督柯文哲的方式來督其他人，台灣不爆炸的政治人物一隻手數得出來」。對此，該網友則回應表示，大家敢批判政治人物，就是期許又更好的人出來擔任。「但前提是他們這些握有媒體資源的人，自己肯用台北標準給其他人新聞曝光跟監督的機會嗎?沒有的話，他們光罵那些爛哽老哽，大家是能期待有什麼更具前瞻與未來性的觀點?」

(中時電子報)