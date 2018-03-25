美國空軍KC-46加油機問題多 交機一延再延

2018年03月25日 14:52 中時電子報 江飛宇

美國空軍司令希瑟．威爾森(Heather Wilson)對波音公司提出抱怨，他們研發的KC-46空中加油機進度嚴重落後，波音公司只在乎爭取新加油機的訂單，卻沒有專心解決加油機的技術問題。

即時防衛網(breaking defense)報導，美國空軍現役有2種空中加油機，分別是KC-10與KC-135，其中數量較多的KC-135已服役了60年，需要新的後續機種，而KC-46就是用來汰換KC-135的，原本計劃首架KC-46可以在2017年8月交付，但是就目前來看，第一架可用的KC-46到今年夏天之前也無法升空，顯然已比原定計劃晚上一年。

波音在被問空軍的抱怨時，他們的E-mail只回應：「波音公司正切確的解決KC-46所遇到的問題，並且相信我們與美國空軍的合作關係。」

但是美國空軍秘書處已對波音相當不滿，秘書處表示：「該公司的交付能力表示實在不值得信任，他們曾說將可在2018年第二季度交付，但顯然這些說法都不符實情。波音的最新說法是10月前可以交機，但是現在美國空軍認為至少要等到2019年的春天。」

The Drive網站分析KC-46所遇到的技術問題，首先是加油探針不能刮花美國軍機的匿蹤塗料，像F-22、F-35、B-2以及未來的B-21，表面都有一層昂貴又精密的吸收雷達波塗料，假如塗層破損，匿蹤隱身效果將大打折扣，而空中加油的的過程經常無法一次到位，因此就很可能在嘗試的過程刮花了塗層，這使得KC-46的加油精準度比較更高，儘量一次就位，也就特別困難。

其次，KC-46設計了一種帶有3D顯示幕的控制台，以取代傳統上加油機尾部的觀測窗，雖然這樣改良是希望工作人員有更舒適的作業環境，不過這套視覺系統還無法充分顯示空中加油的動態，特別是遠近距離，反而更容易在加油過程中刮壞了戰機塗層，這又回到第一個問題，就是新的加油觀察系統，反而使成功率下降了。

儘管這些技術理由解釋了KC-4的難處，但是波音仍必須賠償交機延誤造成的損失，威爾森希望未來幾個月裡，波音趕快把飛機交出來，她說：「我們已經要求他們必須派出最好的團隊（A-team）來解決這些問題，並把這架飛機交送到空軍。」

(中時電子報)