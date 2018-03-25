1歲跌入熱水上身7成燙傷　10男童復健重生

2018年03月25日 15:47 中時 楊騰凱 、 方濬哲

家扶基金會25日舉行自強兒童表揚活動，家扶基金會執行長何素秋頒獎給陳冠諺（右），鼓勵他克服燒燙傷不適、認真學習。（方濬哲攝）

不畏燙傷復健學寫字10歲男童成自強兒童冠諺經過長期復健，已漸漸能拿筆寫字，可以獨自完成家庭作業，不需家人操心。（家扶基金會提供）

家扶基金會25日舉行自強兒童表揚活動，得獎人陳冠諺（左）克服燒燙傷不適、認真學習，現場表達對媽媽的感謝之意，也哭倒在媽媽懷裡。（方濬哲攝）

來自彰化小學三年級的陳冠諺，1歲時跌入熱水盆，上身70％面積燙傷，手指萎縮沾黏，拿筆寫字相當困難。也因手部、臉部有明顯傷疤，外人異樣的眼光曾讓他自我封閉，冠諺加入了家扶中心後，漸能面對人群，也積極復健學寫字，獲選為2018年自強兒童。

冠諺媽媽指出，冠諺在1歲時政要學走路，家人當時準備要幫他洗澡，先在浴室裡放好熱水，冠諺原本在房間裡，因為他姊姊拿著玩具進浴室，冠諺也跟著走進去，為了撿玩具而掉進滾燙熱水中，導致上半身2至3度燙傷，面積高達70％，一度還發出病危通知。

冠諺媽媽表示，當初發生意外，她確實也有疏忽，格外自責，還好孩子的性命有從鬼門關前帶回來，後續復健之路很辛苦，但冠諺從來沒有抱怨，也不會哭泣吵鬧，默默忍受壓力衣帶來的苦痛，，冠諺私下也相當貼心，上烹飪課時曾經自己製作三明治，他捨不得吃，還打包起來帶回來給媽媽。

今日在家扶基金會的自強兒童表揚大會中，主辦單位特地在講台上擺上了字版和麥克筆，請冠諺寫下想給媽媽的一句話，只見冠諺吃力的拿起筆，在字版上一筆一畫寫字，就算是件簡單的字，也要花上別人兩倍的時間，最後冠諺在字版上寫著「媽媽，謝謝您，我愛您」的字樣，傾訴對母親一路走來陪同復健的感念之情，十分令人感動。

冠諺面對媒體時相當靦腆，可能因害羞，未多談自己的想法，但他說，謝謝媽媽陪他復健，幫他洗澡、換衣服、按摩，未來立志想當棒球選手，賺更多錢分擔家計。

家扶基金會表示，燙傷也對冠諺肌肉造成傷害，起初學握筆，還要手握住筆後，再綁上紗布固定住才能施力，慢慢努力才得以正確握筆，其他孩子看似簡單的學習動作，但冠諺卻要加倍努力才能得到一樣的成果，經過一連串植皮和筋肉放鬆手術，現在至少可以活動自如，與同年齡層學童相處時，也漸漸有了自信的笑容。

(中時)