推輪椅3小時帶祖母探親 小六生獲選自強兒童

友善列印
中時

家扶基金會今舉辦「全國自強兒童表揚活動」，從全台5萬多名接受扶助的經濟弱勢兒童中，選出23位不畏逆境者給予表揚。其中，來自宜蘭的小六生吳書沛與行動不便的祖母相依為命，化身祖母的雙腳，推著輪椅走3小時帶祖母探親，孝悌之心相當可貴。

來自宜蘭目前就讀小學六年級的吳書沛，是由祖父母扶養長大，祖父生病過世後，就與祖母相依為命，祖母近年身體狀況不佳，雙腳走路不便，須靠輪椅代步，每周要往返醫院3次洗腎，許多家務和照顧工作都需要書沛承擔，放學回家第一件事就是做飯給祖母吃，為了在夜間能扶祖母上廁所，書沛甚至捨棄2樓的房間，每晚都睡在客廳沙發上，更將溫暖的被子讓給祖母，自己只穿著外套入眠，相當貼心懂事。

書沛擔心祖母經常獨自在家無人陪伴，周末總是盡可能帶著祖母外出散心，為了去探望姨婆，書沛推著祖母的輪椅從宜蘭三星鄉走到冬山鄉，耗時3小時，從來不曾喊苦。

此外，來自金門，正就讀國中二年級的林佩嫻，自幼父親就罹癌過世，她因不捨母親擔任清潔工作，新辛苦指只能賺取微薄的收入，帶著妹妹在母親的梳妝台上做串珠飾品，販售補貼家用，由於母親是來自大陸上海的新住民，為了一解母親的思鄉之情，她靠著販售串珠和領取獎學金存錢，在去年暑假帶著媽媽和妹妹一行3人，遠赴大陸探親，令母親十分感動。

(中時)

1歲跌入熱水上身7成燙傷　10男童… 平價小火鍋利潤多少？ 網友爆食…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。