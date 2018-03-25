推輪椅3小時帶祖母探親 小六生獲選自強兒童

2018年03月25日 15:33 中時 楊騰凱

家扶基金會今舉辦「全國自強兒童表揚活動」，從全台5萬多名接受扶助的經濟弱勢兒童中，選出23位不畏逆境者給予表揚。其中，來自宜蘭的小六生吳書沛與行動不便的祖母相依為命，化身祖母的雙腳，推著輪椅走3小時帶祖母探親，孝悌之心相當可貴。

來自宜蘭目前就讀小學六年級的吳書沛，是由祖父母扶養長大，祖父生病過世後，就與祖母相依為命，祖母近年身體狀況不佳，雙腳走路不便，須靠輪椅代步，每周要往返醫院3次洗腎，許多家務和照顧工作都需要書沛承擔，放學回家第一件事就是做飯給祖母吃，為了在夜間能扶祖母上廁所，書沛甚至捨棄2樓的房間，每晚都睡在客廳沙發上，更將溫暖的被子讓給祖母，自己只穿著外套入眠，相當貼心懂事。

書沛擔心祖母經常獨自在家無人陪伴，周末總是盡可能帶著祖母外出散心，為了去探望姨婆，書沛推著祖母的輪椅從宜蘭三星鄉走到冬山鄉，耗時3小時，從來不曾喊苦。

此外，來自金門，正就讀國中二年級的林佩嫻，自幼父親就罹癌過世，她因不捨母親擔任清潔工作，新辛苦指只能賺取微薄的收入，帶著妹妹在母親的梳妝台上做串珠飾品，販售補貼家用，由於母親是來自大陸上海的新住民，為了一解母親的思鄉之情，她靠著販售串珠和領取獎學金存錢，在去年暑假帶著媽媽和妹妹一行3人，遠赴大陸探親，令母親十分感動。

(中時)