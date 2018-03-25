精蟲衝腦遇假援交 「嫖妓保證金」47萬元被騙光

刑事局預防科分析假援交詐騙手法，提醒民眾注意。（胡欣男翻攝）

友善列印
中時

徐姓男子在色情網站碰上「假援交」詐騙集團，精蟲衝腦的他約了一名照片火辣的女子，詐團以「嫖妓保證金」、「加入會員」等藉口騙他遊戲點數、代碼繳費，共被騙走47萬元。

桃園市30歲徐先生，日前在「啪啪啪研習所」色情網路論壇結識暱稱「葳葳」女子，互加通訊軟體聊天，該女表示兼職援交，因其照片火辣，徐男按耐不住慾火依約前往，但尚未碰面即接到某男子來電，要求徐至超商代碼繳費。

對方又向徐男表示，擔心他是警察釣魚辦案，要求先提供「嫖妓保證金」新台幣13萬元確認身分，才能通知「葳葳」出面性交易，待徐男繳費完，該男子又要求需購買6萬元加入會員方能交易，並要求徐男購買遊戲點數湊金額，將交易序號拍照傳給對方。

當徐男開始質疑為何一直付錢，卻見不到「葳葳」，對方竟傳簡訊威脅恐嚇，「若逃跑不接電話的話，馬上安排黑道行動組對你家人不利！」徐前後購買了26筆遊戲點數，花費了28萬元，一天之內從傍晚至晚上，徐男前後用代碼繳費及購買遊戲點數方式，遭騙47萬元，連「葳葳」的面也沒見著，徐才警覺遭詐騙，趕緊至派出所報案。

根據警政署反詐騙專線統計，本月12至18日一週內，假援交詐財被害案計108件，提醒民眾注意勿受騙。

(中時)

48歲女偽造身分證躲通緝 警識破… 男子開車自撞安全島 車翻覆人擦…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。