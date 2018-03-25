精蟲衝腦遇假援交 「嫖妓保證金」47萬元被騙光

2018年03月25日 15:13 中時 胡欣男

徐姓男子在色情網站碰上「假援交」詐騙集團，精蟲衝腦的他約了一名照片火辣的女子，詐團以「嫖妓保證金」、「加入會員」等藉口騙他遊戲點數、代碼繳費，共被騙走47萬元。

桃園市30歲徐先生，日前在「啪啪啪研習所」色情網路論壇結識暱稱「葳葳」女子，互加通訊軟體聊天，該女表示兼職援交，因其照片火辣，徐男按耐不住慾火依約前往，但尚未碰面即接到某男子來電，要求徐至超商代碼繳費。

對方又向徐男表示，擔心他是警察釣魚辦案，要求先提供「嫖妓保證金」新台幣13萬元確認身分，才能通知「葳葳」出面性交易，待徐男繳費完，該男子又要求需購買6萬元加入會員方能交易，並要求徐男購買遊戲點數湊金額，將交易序號拍照傳給對方。

當徐男開始質疑為何一直付錢，卻見不到「葳葳」，對方竟傳簡訊威脅恐嚇，「若逃跑不接電話的話，馬上安排黑道行動組對你家人不利！」徐前後購買了26筆遊戲點數，花費了28萬元，一天之內從傍晚至晚上，徐男前後用代碼繳費及購買遊戲點數方式，遭騙47萬元，連「葳葳」的面也沒見著，徐才警覺遭詐騙，趕緊至派出所報案。

根據警政署反詐騙專線統計，本月12至18日一週內，假援交詐財被害案計108件，提醒民眾注意勿受騙。

(中時)