平價小火鍋利潤多少？ 網友爆食材成本低到嚇人

平價小火鍋利潤多少？ 專業網友爆店家食材成本「超低價」，直呼不要問你會怕。小火鍋示意圖。（資料照 陳怡誠攝）

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中時電子報

小火鍋是許多小資族的最愛，用便宜的價格就能吃到熱呼呼的火鍋，店內用飲料、白飯還能無限吃到飽。有一名網友就好奇發文提問，「小火鍋利潤到底有多少」，引發網友熱烈討論，紛紛笑虧「問了你就不敢吃了」。

有網友在PTT發文表示，日前因為突然變冷就是要吃火鍋，他到一鍋110元的平價小火鍋店用餐，「一鍋110有牛豬肉各3片，還有高麗菜、一些火鍋料、一點冬粉、一顆蛋、豆皮...等」白飯、紅茶吃到飽喝到飽，「隔壁坐的肥宅一口氣吃了5、6碗」。他頓時不禁好奇問，「看起來CP值超高的小火鍋，利潤到底有多少？」

許多網友看到po文，許多「火鍋系」的網友紛紛跳出來專業分析，指小火鍋的食材成本其實很低，「我親友賣一鍋150，料錢他抓30元左右」、「成本大概30元 ，都是些劣質火鍋料，最低等級的冷凍肉片」、「超薄的冷凍肉一大袋200元有找」、「食材成本大概都在三成左右，剩下的是其他開銷」、「大量進食材好一點40元，我一鍋只賣90元而已，還配飲料免錢」、「自己煮就知道了，其實料的錢不會貴」。

有其他網友分析，真正的關鍵根本不是食材問題，「員工成本比食材高多了，小店根本請不起人」、「最昂貴的成本只有租金」、「人事店租水電等等」。

(中時電子報)

文章來源：批踢踢

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